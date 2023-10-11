الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال "تسلل جوي" من لبنان

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن "شبهات تسلل من لبنان في المجال الجوي الإسرائيلي"، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية.

وطلب الجيش من سكان بلدات بيسان وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفاً من "هجوم واسع النطاق".

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "تقصف مدينة حيفا المحتلة" في شمال إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني تبنّى في وقت سابق الأربعاء إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره قبل يومين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بضرب أحد مراكز المراقبة العسكرية التابعة للحزب في جنوب لبنان.

وقصفت إسرائيل مساء الثلاثاء بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان التي احتلتها في العام 1967، وفق ما أكد متحدث عسكري.

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