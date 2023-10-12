لافروف: نأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول إنشاء دولة فلسطينية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، بأن لافروف شدد على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، قائلا: "نأمل بشدة أنه بمجرد انتهاء هذا الصراع، وندعو إلى حدوث ذلك على الفور، أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الجدية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية على أساس المبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة".

وقال لافروف للصحفيين، بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك: "في اليوم نفسه الذي بدأت فيه هذه المرحلة الساخنة من المواجهة بين حماس وإسرائيل، أصدروا بيانا رسميا من وزارة الخارجية، دعوا فيه بالضبط إلى ما تتحدثون عنه الآن - وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف لافروف: "اليوم (في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة) تطرقنا إلى هذا الموضوع. دعونا نرى ما إذا كان من الممكن قبل القمة (لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة) الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".

وأوضح: "الجميع لديه رأي مشترك، لقد ناقشنا هذا اليوم في جلسة ضيقة، وهو أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والتي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل".

اقرأ أيضا:

وزير الطاقة الإسرائيلي لن نزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية على غزة

بينما تدمر غاراتها غزة... إسرائيل تشكل حكومة وحدة للإشراف على الحرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة مناطق في غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل

سيزور الأردن ودولا أخرى أيضا... بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار التضامن الأمريكي

اليهود في أمريكا يهرعون لمساعدة إسرائيل بالسترات الواقية والملابس والمال

الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيسين الإيراني والفرنسي التصعيد العسكري في غزة

ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيّراتها في الهجمات على غزة

كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

توعَّد بسحق الحركة.. نتانياهو: كل عضو بـ«حماس» في حكم الميت

أكدا أولوية حماية المدنيين.. رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

بحثا التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

الاجتماع بحث تطورات الساحة الفلسطينية.. المرر يترأس وفد الإمارات المشارك بمجلس جامعة الدول العربية

أكد أن دعوتهم لمغادرتها لن تؤدي إلى السلام.. بوتين: غزة جزء من أرض الفلسطينيين التاريخية

محمد بن زايد ولولا داسيلفا يدعوان إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد بالمنطقة

الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال "تسلل جوي" من لبنان

طائرات أم كوماندوز.. اختراق للأجواء الإسرائيلية من جهة لبنان

بالجنسيات والأعداد .. آخر إحصائيات القتلى والمفقودين الأجانب في هجوم حماس

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز