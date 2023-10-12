حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية على غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت حركة حماس الخميس إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية استهدفت "المدنيين" في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين" في مخيمي الشاطئ وجبالي.

وشاهد مراسلو فرانس برس انطلاق عشرات الغارات الجوية في غضون 30 دقيقة صباح الخميس باتجاه مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم "الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بتدمير منازل المدنيين في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق على رؤوس سأكنيهم دون تحذير، ووجود عشرات الشهداء والإصابات".

ورأى مراسلو فرانس برس سبع جثث على الأقل وستة مبان مدمرة في مخيم الشاطئ.

وبدأت إسرائيل قصفا على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس السبت على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء ب "سحق" حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي في مقابل إطلاق حماس والجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل.

وقتل أكثر من 1200 شخص في القطاع الفلسطيني في غارات جوية إسرائيلية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

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