وزير الطاقة الإسرائيلي لن نزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

المصدر: أ ف ب

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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخميس إن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

وقال في بيان "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صباح السبت هجوما مباغتا على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وأمرت إسرائيل الإثنين بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.

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