بينما تدمر غاراتها غزة... إسرائيل تشكل حكومة وحدة للإشراف على الحرب

المصدر: أ ب

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أمضى الفلسطينيون في غزة ليلتهم في ظلام دامس، محاطين بأنقاض الأحياء المدمرة، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"سحق وتدمير" حماس، بدعم من حكومة حرب جديدة تضم حكومة زعماء المعارضة.

قال نتنياهو في خطاب متلفز: "كل عضو في حماس هو رجل ميت".

حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن الوفيات في غزة قد تتسارع مع نفاد الإمدادات في القطاع وسط الحصار الإسرائيلي. أودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 2300 شخص من الجانبين.

أوقفت إسرائيل يوم الاثنين دخول الغذاء والماء والوقود والأدوية إلى القطاع. في يوم الثلاثاء، نفد الوقود من محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وأغلقت أبوابها، ولم يتبق سوى الأضواء التي تعمل بمولدات خاصة متفرقة.

حذر مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نقص الكهرباء يمكن أن يشل المستشفيات، ودعا حماس إلى إطلاق سراح الرهائن.

قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر: "بينما تفقد غزة الطاقة، تفقد المستشفيات الطاقة، مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يتلقون الأكسجين للخطر. يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء الأشعة السينية... بدون الكهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".

في إسرائيل، انضم زعيم المعارضة بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، إلى حكومة جديدة في زمن الحرب في وقت بدا فيه من المرجح بشكل متزايد أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على غزة. حشدت إسرائيل 360 ألف جنديا احتياطيا وحشدت قوات إضافية بالقرب من غزة وأجلت عشرات الآلاف من السكان من المجتمعات المجاورة.

تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط شعبية مكثفة للإطاحة بحماس بعد أن اقتحم مقاتلوها السياج الحدودي يوم السبت وقتلوا مئات الإسرائيليين.

ويحتجز الناشطون في غزة ما يقدر بنحو 150 شخصًا محتجزين كرهائن من إسرائيل - جنود ورجال ونساء وأطفال وكبار السن - وقد أطلقوا آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال الأيام الخمسة الماضية.

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية التدميرية في غزة إلى تسوية مجمعات سكنية بأكملها بالأرض وتركت أعدادًا غير معروفة من الجثث تحت الأنقاض. من المرجح أن يؤدي الهجوم البري على غزة، التي يكتظ سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بكثافة في قطاع من الأرض يبلغ طوله 40 كيلومترا فقط، إلى ارتفاع عدد الضحايا من الجانبين.

قالت الأمم المتحدة في وقت متأخر الأربعاء إن عدد النازحين بسبب الغارات الجوية ارتفع بنسبة 30 بالمائة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 339 ألف شخص، ثلثاهم يتجمعون في مدارس الأمم المتحدة. سعى آخرون إلى المأوى في عدد متناقص من الأحياء الآمنة.

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