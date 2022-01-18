في اتصالات هاتفية مع عبدالله بن زايد.. وزراء خارجية دول عربية وغربية يؤكدون التضامن مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة أدانوا خلالها بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات، كما أكدوا التضامن التام مع الدولة.

وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. كما عبّر عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبّر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد وزير الخارجية السعودي، تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات العربية المتحدة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات والسعودية كلٌّ لا يتجزأ.

تضامن كامل

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأكد الزياني خلال الاتصال الهاتفي، أن مملكة البحرين تدين وتستنكر بشدة، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم الزياني بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها التام مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً أمس، من الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وشدد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال الهاتفي على إدانة واستنكار دولة الكويت، بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكداً وقوف الكويت التام قيادةً وحكومةً وشعباً مع دولة الإمارات. وعبّر معاليه عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

موقف راسخ

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وعبّر وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة جمهورية مصر العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد إدانة جمهورية مصر العربية لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها ودعمها لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

وشدد شكري على موقف مصر الراسخ في دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات.

كما أكد وزير الخارجية المصري على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

في الأثناء تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، د. أحمد عوض بن مبارك. وأكد وزير الخارجية اليمني، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مشيراً إلى أنه يمثل تصعيداً غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة على المنشآت المدنية والمدنيين. وأكد أحمد عوض بن مبارك، موقف اليمن الثابت والداعم لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

الأردن والمغرب

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي. وأكد الصفدي خلال الاتصال الهاتفي، إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، ووقوف المملكة الأردنية إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها. وأعرب الصفدي، عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكداً أن أمن الإمارات والأردن كلٌّ لا يتجزأ.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وأكد بوريطة خلال الاتصال الهاتفي، أن المملكة المغربية تدين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. كما أكد معاليه تضامن بلاده المطلق مع دولة الإمارات في كافة إجراءاتها للدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها. وعبّر عن استنكاره البالغ لاستهداف المدنيين في هذا العمل الإرهابي، متقدماً بالتعازي إلى دولة الإمارات في الضحايا، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة.

وأدان ديندياس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الجبان. كما عبر عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

لمتابعة تفاصيل أكثر:

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