4 مواجهات مثيرة في افتتاح دوري المحترفين الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تتجه أنظار جماهير الكرة نحو المدرجات والشاشات لمتابعة انطلاق قطار دوري أدنوك للمحترفين في نسخته السادسة عشرة، مساء اليوم، حيث تأمل في مشاهدة مستوى فني متميز وأداء قوي من اللاعبين، في ظل قيام الأندية بإعادة ترتيب أوراقها والاستعداد بشكل جيد للانطلاقة التي ستقام على مدى يومين، إذ تقام اليوم 4 مباريات، فعند السادسة مساءً يستضيف اتحاد كلباء منافسه الشارقة، في ديربي مثير، وكلاهما يضع أمنية تحقيق الفوز نصب عينيه لرفع معنويات لاعبيه مع الانطلاقة، ويواجه الوحدة منافسه البطائح، في صراع كسب ثقة البداية في ظل جاهزية الوحدة الفنية بعد المشاركة العربية، ورغبة البطائح في كسب ضربة البداية مثل الموسم الماضي.

وعند الثامنة والنصف مساء يلاقي العين منافسه بني ياس في ديربي العاصمة، وكلا الفريقين أعاد ترتيب أوراقه لتكون الانطلاقة قوية، بينما يستضيف عجمان شباب الأهلي، حامل اللقب، في لقاء التحدي وإثبات الذات، حيث يأمل عجمان الاستمرار في نيل لقب الحصان الأسود، بينما يرغب شباب الأهلي في الدفاع عن لقبه بكل قوة. وتستأنف المنافسات غداً بـ3 مباريات، حيث يتقابل خورفكان مع حتا، في مشوار البحث عن الأمان، والوصل يستضيف الإمارات، في موقعة النجوم، ويلاقي النصر منافسه الجزيرة، في لقاء استعادة البريق.

موسم قوي

وتدخل الأندية منافسات الدوري بقوة، بعد أن أقام كل فريق معسكراً إعدادياً مميزاً، خاض فيه الكثير من التجارب الودية، في إشارة إلى أننا على مشارف موسم قوي، في ظل وجود العديد من الصفقات الكبيرة والمميزة، التي أبرمها كل نادٍ لتقوية صفوفه، وهناك حذر من الفرق التي تسعى للمنافسة على الصدارة، والتي تخشى مفاجآت ضربة البداية، والسعي لتأمين البقاء لفرق الوسط، بينما تضع المنافسات المدربين الجدد الذين يعملون في دورينا للمرة الأولى، وعددهم ثمانية، في موقف صعب وهم يواجهون زملاءهم الذين يملكون خبرة التعامل مع الدوري، وكل أملهم إثبات الذات وقيادة فرقهم لتحقيق طموحات جماهيرهم.

لمتابعة تفاصيل الملف:

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