علي مبخوت.. 7 أرقام مميزة والإنجازات مستمرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتأهب علي مبخوت مهاجم الجزيرة الذي حقق 7 أرقام مميزة في دورينا لمشوار الموسم الجديد بمعنويات عالية، وكتابة سطر جديد في سفر إنجازاته، وإضافة المزيد من الأرقام القياسية والمميزة، مع مواصلة مسيرة النجاح خصوصاً في مشوار دوري المحترفين، الذي يعتبر من أبرز نجومه، وهو ما تؤكده الأرقام، التي تحكي عن أسطورته في الملاعب والإنجازات، التي ظل يحققها في كل موسم ورغبته المتجددة في تحقيق المزيد من النجاحات والمساهمة مع زملائه اللاعبين في «فخر أبوظبي» لبلوغ قمة النجاح.

1 يظل لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية أكبر إنجازات مبخوت الشخصية، والذي نجح في الحصول عليه بعد مشوار حافل، وتمكن من انتزاعه من الأسطورة فهد خميس، الذي حافظ عليه لربع قرن بعدد 175 هدفاً، حتى تخطى رقمه في الموسم الماضي، ووصل إلى 208 أهداف حتى الآن من دون أن يقترب منه منافس.

2 نال علي مبخوت لقب هداف بطولة الدوري مرتين، الأول في موسم 201٧-2016، والثاني موسم 2020-2021، ليكون اللاعب المواطن الوحيد، الذي أحرز اللقب، والمنافس الوحيد للمهاجمين الأجانب عبر كل المواسم السابقة، التي ظل يقدم خلالها مستوى متميزاً، جعل منه المهاجم الأميز في الساحة.

3 خلال مشواره مع الجزيرة نجح علي مبخوت حتى نهاية الموسم الماضي في التتويج بلقب دوري المحترفين 3 مرات في أبرز إنجازات النادي، وكان لمبخوت نصيبه المؤثر في كل لقب خصوصاً اللقبين الثاني والثالث، ليصبح واحداً من أكثر لاعبي دوري المحترفين فوزاً باللقب بشعار نادي واحد.

4 ومن أرقام مهاجم «فخر أبوظبي» القياسية فوزه مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن في دورينا عن الموسم المنصرم، وللمرة الرابعة في مشوار البطولة، كونه أكثر لاعب يحقق اللقب، الذي فاز به سابقاً في مواسم 201٥-2014، 201٧-2016، 2021-202٠، بجانب الموسم الأخير.

5 واحتل علي مبخوت المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة الدوري، بعدد 279 مباراة خلف لاعبين أكبر منه سناً، وقياساً بالإمكانات، التي يتمتع بها ومقدرته على العطاء لمواسم مقبلة عدة، يظل مرشحاً لبلوغ صدارة القائمة في المستقبل خصوصاً أنه يشارك أساسياً مع فريقه.

6 يحتفظ مهاجم الجزيرة بإنجاز تحقيق رقم قياسي في بطولة الدوري، وذلك بإحرازه 33 هدفاً في نسخة 2016-2017، وهو أعلى معدل أهداف يحرزه لاعب في عهد الاحتراف، ونجح في المحافظة عليه، خلال المواسم الماضية، ما يؤكد موهبته العالية، ومقدرته على هز الشباك.

7 من الأرقام المميزة للهداف علي مبخوت إحرازه 16 هاتريك في مشوار الدوري، كونه أكثر لاعب أحرز 3 أهداف في مباراة واحدة، منذ تأسيس عهد الاحتراف، متصدراً القائمة عن جدارة، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني سبستيان تيغالي، والذي يمتلك 11 هاتريك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز