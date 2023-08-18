محمد عبدالله: تحدٍ لكوادرنا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد عبدالله الذي يعد واحداً من الكفاءات التحكيمية: بكل صدق مستوى قضاة الملاعب متميز وعلى الرغم من أننا ندير العملية التحكيمية كهواية وليس بشكل احترافي إلا أن الموسم الجديد يعتبر تحدياً لكوادرنا التحكيمية، خصوصاً للعناصر الشابة المطالبة بإثبات وجودها وأحقيتها بممارسة هذه الهواية، وقال أتمنى التوفيق لكل زملائي من أجل المساهمة في تطور دورينا.

أمانة وشجاعة

وأكد الحكم الدولي المساعد محمد أحمد، أن قضاة الملاعب أحسنوا الاستعداد للنسخة الجديدة من الدوري من خلال المشاركة في العديد من المباريات الدولية ومن ثم معسكر المغرب، علينا أن نعرف أن التحكيم من العنصر البشري وطالما هناك عنصر بشري يكون الخطأ وارداً ونحن لدينا أخطاء ولكنها غير مقصودة على الإطلاق لأن هناك أمانة وشجاعة لدى حكامنا، وبصراحة أرى روح التحدي في عيون الجميع.

وأشار حكم الساحة حمد علي يوسف إلى أن جميع قضاة الملاعب أحسنوا الاستعداد للموسم الكروي الجديد من خلال معسكر الرباط والتدريبات شبه اليومية والتركيز العالي، ما ينعكس على أداء قضاة الملاعب خلال المباريات الرسمية المقبلة، وقال: نعد الشارع الرياضي بمستوى جيد يتناسب مع طموح جماهيرنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز