العين وبني ياس.. لانطلاقة ناجحة

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله ـ أبوظبي ـ محمد صادق

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الثامنة والنصف من مساء اليوم نظيره بني ياس لحساب الجولة الأولى في افتتاح مباريات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر مباراة الفريقين نقطة الانطلاق نحو تحقيق أهداف الموسم، وكان الفريقان التقيا من قبل في الجولة الافتتاحية في عهد الاحتراف في افتتاح الدوري موسم 2016 ـ 2017، حيث فاز العين آنذاك بهدف نظيف، وتترقب الجماهير مواجهة قوية بعد أن أكمل كل فريق تحضيراته خلال المعسكر الصيفي وخاض عدداً من التجارب الودية .



من ناحيته يراهن بني ياس على التغييرات الكبيرة التي أجراها في صفوف الفريق والجهاز الفني بعد التعاقد مع السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق، وهو مدرب صاحب خبرة وحصد عدة بطولات في سلوفينيا.



وأبرم بني ياس 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه وتعويض عدد كبير من الراحلين، خاصة رحيل نيكولاس خيمينيز وخالد العطاس، لاسيما في خط الوسط والهجوم، إذ ضم المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادماً من الاتفاق السعودي، والألباني تاولانت سيفيري من فوريسكلا بولتافا الأوكراني والبرتغالي جيكو جيرالديس قادماً من أوستيريال البرتغالي، وخلف الحوسني وعبد الله سلطان من الظفرة وعبد الله جاسم القادم من الوصل، كما حافظ على سهيل النوبي بتجديد تعاقده، والحارس فهد الظنحاني بعد قرار استمراره رغم العروض التي تلقاها للرحيل.



ولعب بني ياس 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التي بدأت بمعسكر المجر . وقد يلجأ المدرب ميلانيتش إلى إشراك اللاعب حسين عباس في مركز قلب الدفاع لتعويض رحيل خالد العطاس وغياب حسن المحرمي للإصابة بالرباط الصليبي.



وأكد المدرب الهولندي، ألفريد شرودر المدير الفني للعين، أن استعدادات فريقه مضت بصورة جيدة خلال فترتي الإعداد الخارجي والداخلي وجميع اللاعبين حالياً في درجة الجاهزية المطلوبة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، لافتاً إلى أنهم مطالبون بالبداية القوية في أول مواجهة رسمية وقال: أشعر بأن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في حصد النتائج القوية قياساً بالإعداد الجيد.



وعن الغيابات المحتملة في صفوف فريقه أمام بني ياس، قال: انضم اللاعبان بندر الأحبابي وأحمد برمان أخيراً إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد أن أكملا برنامجهما العلاجي وسنرى حتى موعد المباراة كيف تمضي الأمور معهما لاتخاذ القرار حول إمكانية مشاركتهما في المباراة أم لا.

وأضاف: من الرائع أن نرى الجماهير تحتشد في الملعب لمساندة الفريق في كل المباريات، وفي اعتقادي أن المبادرات النوعية للنادي ترسخ مفهوم الأسرة الواحدة في العين وأتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً في مواجهة بني ياس لأنني شاهدت شغف العيناوية لمساندة الفريق خلال المباريات الودية.



من ناحيته أكد ميلانيتش مدرب بني ياس على جاهزية فريقه للموسم الجديد، مشيراً إلى أن تحضيرات الفريق خلال فترة الإعداد سارت بشكل جيد للغاية.

وقال: «بني ياس في أتم الجاهزية والاستعداد للموسم، ندرك صعوبة المباراة أمام فريق كبير بحجم العين ولكننا جاهزون للمواجهة». وأضاف: «الفريق يمتلك لاعبين لديهم إمكانيات عالية وضم صفقات تعد إضافة قوية رغم أنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتحقيق أكبر قدر من التفاهم والانسجام».

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