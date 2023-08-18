الوحدة والبطائح.. الخبرة والطموح

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - دبي-علي الظاهري

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يبحث الوحدة عن استمرارية أرقامه المميزة في الجولات الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين عندما يستضيف البطائح في السادسة مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي في الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023 - 2024 الذي يدخله العنابي بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 13 عاماً عندما حقق الفريق آخر لقب دوري له في موسم 2009 - 2010.



صفقات



ويدخل الوحدة الموسم تحت قيادة فنية جديدة للمدرب المخضرم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي تعاقد معه النادي من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج، وبـ 5 صفقات جديدة بعدما ضم العنابي الإيراني أحمد نور الله قادماً من شباب الأهلي، والأرجنتيني كريستيان جوانكا معاراً من الشباب السعودي، وعودة السوري عمر خريبين من إعارته لشباب الأهلي، والثلاثي المواطن عبد الله كاظم وعبد العزيز البلوشي وخالد بطي، فيما غادر عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الهداف التاريخي سيباستيان تيغالي.



من جانبه يتطلع فريق البطائح بعد البقاء في الموسم الماضي إلى الظهور بشكل مختلف بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات على مستوى اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب، حيث أجرى «الراقي» أكثر من 10 صفقات وخاض 4 تجارب في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا، كما شملت التغييرات الجديدة الجهاز الفني الذي يقوده حالياً المدرب الروماني ميريل رادوي بطموحات كبيرة.

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