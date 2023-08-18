محمد عمر: الإجادة هدفنا

المصدر: دبي - البيان

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أشار محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، إلى جاهزية قضاة الملاعب لانطلاقة النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وقال: كوادرنا على موعد مع التحدي، التحدي هنا يختلف عن أي موسم، نظراً لأن المنافسات قوية ما يتطلب جاهزية عالية للحكام، وإذا كانت الفرق تسعى للمنافسة على القمة ونيل اللقب فإن قضاة الملاعب يسعون كذلك لنيل لقب التميز والإجادة، ولذلك لن يدير المباريات سوى الحكم المتميز.

وقال محمد عمر، الشارع الرياضي يتطلع إلى تميز حكامه، ما يضاعف من مسؤولية الحكام تجاه مهمتهم من خلال الاهتمام بالجانبين البدني والفني والقانوني والسعي للتطور بشكل دائم، ونحن نسعى لتعزيز مكانة حكامنا سعياً لوصولهم إلى التحكيم في نهائيات كأس العالم.

وقال نائب رئيس لجنة قضاة الملاعب، الكرة الآن في ملعب قضاة الملاعب، حيث عليهم زيادة التركيز والتميز خلال إدارة المباريات وتحمل المسؤولية، خصوصاً وأن اتحاد الكرة لم يقصر في دعم قضاة الملاعب وتوفير كل سبل النجاح أمامهم خلال الفترة الماضية، وقال أنا متفائل بشكل كبير بأن حكامنا سيكونون من نجوم الموسوم الكروي المقبل، ولعل نجاح جميع قضاة الملاعب في اختبار اللياقة البدنية في المعسكر يعزز من تفاؤلنا خلال الموسم الكروي الجديد.

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