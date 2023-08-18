كلباء والشارقة.. ديربي مرتقب

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - علي الظاهري

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يفتتح ديربي الشارقة بين اتحاد كلباء وضيفه فريق الشارقة الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين في الساعة 6 من مساء اليوم، ويسعى الفريقان إلى كسب ضربة البداية رغم أن تاريخ المواجهات يميل لصالح الشارقة حيث التقى الفريقان في 14 مواجهة في دوري المحترفين، تفوّق الشارقة بتحقيقه لـ9 انتصارات، مقابل انتصارين لاتحاد كلباء، وتعادلا في 3 مواجهات، وسجّل الشارقة 25 هدفاً في مرمى اتحاد كلباء، مقابل 11 هدفاً لاتحاد كلباء.

ويتميز الفريقان بحالة من الاستقرار الفني بعد استمرار فرهاد مجيدي في مهمة تدريب كلباء مع انضمام الإيطالي غابرييل مساعداً له، ومواصلة الروماني أولاريو كوزمين التحدي مع الشارقة في ظل اتجاه غالبية أندية المحترفين إلى تغيير الأجهزة الفنية.



وأجرى كلباء عدة صفقات ضمن استعداداته للموسم الجديد آخرها قبل 48 ساعة من المواجهة بتعاقده مع يعقوب حسن قادماً من نادي النصر. ويخوض «النمور» التحدي بمشاركة 3 أسماء جديدة على مستوى المحترفين الأجانب هم اللاعب إيفانيلدو فيرنانديز المدافع الدولي لمنتخب الرأس الأخضر واللاعب الدولي مهدي قائدي والدولي السلوفيني أندرياس فومبرجار إضافة إلى الثنائي الأجنبي الإيطالي دانيل بيسا، والسلوفاكي فيليب كيش، اللذين يواصلان العطاء من الموسم الماضي.

ويطمح الشارقة لبداية قوية كما فعل في انطلاقة الموسم الماضي عندما فاز خارج ملعبه على شباب الأهلي 2 - 0، وفي نفس الوقت يحاول الذهاب بعيداً في المنافسة على اللقب وتعويض مركزه المتأخر في ترتيب النسخة الماضية «السابع».

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