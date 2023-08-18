الجزيرة الأعلى رصيداً في موسم بـ68 نقطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يحتفظ الجزيرة بصدارة أكثر الفرق جمعاً للنقاط في مشوار دوري المحترفين برصيد 68 نقطة أحرزها من مجموع 26 مباراة، في موسم 2016 - 2017 الذي شهد تتويجه باللقب للمرة الثانية، نالها بالفوز في 22 مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما، بفارق كبير عن وصيفه في تلك النسخة فريق الوصل الذي كان قد أحرز 57 نقطة، أي بفارق 11 نقطة، ولم تنجح فرق «أبطال الدوري» في كسر الرقم الذي حققه «فخر أبوظبي» طوال المواسم الماضية.

المركز الثاني

ويحتل الترتيب الثاني بفارق نقطتين، شباب الأهلي الذي أحرز 66 نقطة في موسم 2015 - 2016 بالفوز في 21 مباراة والتعادل 3 وخسارة مباراتين محرزاً لقب البطولة في تلك النسخة، ويأتي في المركز الثالث بفارق نقطة فريق العين بجمع 65 نقطة في موسم 2021 - 2022 حصدها من خلال فوزه في 20 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مباراة واحدة فقط، ويحتفظ شباب الأهلي بالمركز الرابع أيضاً برصيد 64 نقطة في موسم 2013 - 2014 الذي شهد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 4 وخسارته في مباراتين، فيما يحتل العين المركز الخامس في قائمة الفرق الأكثر جمعاً للنقاط برصيد 62 نقطة في موسم 2012 - 2013 ونال حينها نقاطه بالفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة 4 مواجهات.

أقل معدل

فيما كان أقل معدل نقاط نال به فريق لقب البطولة 53 نقطة وحدث ذلك في موسمين، الأول موسم 2010 - 2011 عندما فاز الجزيرة باللقب، والثاني موسم 2017 - 2018 الذي أحرز فيه اللقب فريق العين، وشارك في النسختين 12 فريقاً فقط الشيء الذي أثر على معدل النقاط مع تعرض البطلين لنزيف مستمر في النقاط سواء بالخسارة أم التعادل.

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