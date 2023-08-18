إنييستا يتقدم نخبة أجانب الموسم الجديد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يحفل دوري أدنوك للمحترفين بالجديد مع انطلاقة النسخة الـ16 في عصر الاحتراف، ومن بين الجديد صفقات المحترفين الأجانب، التي تنوعت، كحال كل المواسم، بحسب حاجة الفرق الـ14 المشاركة في المسابقة، وتفاوتت الصفقات في العدد والنوعية وفقاً لمعيار الاختيارات الفنية وظروف كل فريق، ومع هذا التنوع برزت صفقات كبيرة تمثل الورقة الرابحة في فرقها، لعل من أبرزها الصفقة المفاجئة التي أبرمها نادي الإمارات، العائد لدوري الكبار، مع النجم الإسباني الشهير أندرياس إنييستا.

ولا تنحصر صفقة إنييستا في قيمته الفنية فقط، بل في كونه أحد النجوم الكبار في العالم قبل وقت قريب، حينما كان أحد صناع الحقبة الذهبية في نادي برشلونة الإسباني.

عودة بعد 20 سنة

ورغم أنها المرة الأولى التي يلعب فيها إنييستا في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً، إلا أنه لن يكون غريباً على ملاعب الإمارات التي ظهرت فيها موهبته بوضوح عندما جاء مع منتخب بلاده للمشاركة في مونديال الشباب 2003، الذي استضافته الإمارات ونجح في قيادة منتخب إسبانيا للمباراة النهائية التي خسرها أمام البرازيل.

وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002، وشكل لاحقاً مع مواطنه تشافي والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق الكتالوني إلى حقبة ذهبية.

وجاء إنييستا إلى فريق الإمارات بعد عدة مواسم قضاها في اليابان مع نادي «فيسيل كوبو»، ويعد إنييستا «39 عاماً» أحد أبرز لاعبي كرة القدم في إسبانيا، ممن حققوا جميع الألقاب الممكنة مع المنتخب وناديه الأم.

وحقق إنييستا كثيراً من الألقاب العالمية، أهمها السداسية التاريخية مع ناديه برشلونة عام 2009، بعد أن حصد كل الجوائز الممكنة في ذلك العام بداية من دوري أبطال أوروبا، وصولاً إلى كأس السوبر الإسبانية والسوبر الأوروبية، وكأس الملك، وكأس العالم للأندية، ولقب الدوري الإسباني.

ودخل إنييستا مع المنتخب الإسباني التاريخ بوصفه أول فريق حقق ثلاث منافسات عالمية على التوالي، بعد فوزه في بطولة أمم أوروبا عام 2012، وكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2008، واختير كأفضل لاعب في أوروبا عام 2012، بعد مساهمته مع المنتخب الإسباني بهذا الإنجاز.

وحصد مع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وعلى الصعيد المحلي، حقق بطولة الدوري الإسباني تسع مرات، وكأس ملك إسبانيا ست مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات، ومع «فيسيل كوبو» الياباني، حقق إنييستا لقب الدوري الياباني مرة واحدة، وكأس اليابان مرة، منذ انضمامه إليه في 2018.

تغيير جذري

وسيكون إنييستا على رأس قائمة جديدة من المحترفين الأجانب ضمهم فريقه الإمارات «5 لاعبين»، حيث يلعب معه كل من الليبي السنوسي الهادي، القادم من العربي الكويتي، والبرازيلي لوان، والكاميروني فرانك كوم، القادم من الأهلي السعودي، والصربي أوروش فيتاس، القادم من القادسية السعودي.

وعلى الطريق ذاته سار العائد الثاني لدوري أدنوك فريق حتا، في ضم 5 أجانب جدد، هم الدولي السلوفاكي فيرنون دي ماركو، من نادي براتيسلافا السلوفاكي، والدولي السويدي مصطفى زيدان، لاعب فريق مالمو السويدي السابق، والكويتي شبيب الخالدي، والمهاجم البرازيلي غابرييل دي سوزا «جابرييلزينيو» من الوصل، والكونغولي أرون تشيبولا قادماً من نادي ليماسول القبرصي.

تونس وعجمان

يعتبر فريق عجمان قاسماً مشتركاً بين المحترفين التوانسة الأربعة الذين يظهرون هذا الموسم في «دورينا»، فالصفقة الأبرز في الانتقالات الداخلية للأجانب كان بطلها نجم عجمان السابق فراس بالعربي، الذي انتقل إلى الشارقة في صفقة حرة لمدة 3 مواسم، وجاء تعويض عجمان بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين التوانسة، هما الدوليان نادر الغندري، وهيكل الشيخاوي، الذي يلعب في نفس مركز بالعربي، وتمتد بصمة عجمان مع لاعبي تونس للمحترف الرابع في «دورينا» سيف الدين الخاوي، المنتقل إلى خورفكان من الدوري الفرنسي، حيث كانت المفاضلة بينه وبين الشيخاوي في عجمان.

ومثلما اكتفى الشارقة حتى الآن بضم محترف أجنبي واحد «فراس بالعربي»، ذهب شباب الأهلي، حامل اللقب، في الاتجاه ذاته بالتعاقد مع لاعب واحد، هو مؤنس دبور.

3 مع العين

يعتبر البارغواياني أليخاندرو روميرو «كاكو» أبرز صفقات الأجانب الثلاثة لفريق العين الموسم الحالي مع زميليه عمير أتزيلي، والكوري الجنوبي بارك.

وانتقل كاكو، البالغ من العمر 28 عاماً، قادماً من نادي التعاون السعودي، الذي انضم إليه في فبراير 2021 قادماً من الدوري الأمريكي للمحترفين، ويمتد عقد كاكو مع العين حتى عام 2026، وهو يعتبر من بين أفضل اللاعبين في الدوري السعودي الموسم الماضي، ويظهر بقميص العين بالرقم 10، واللافت في صفقات العين تنوعها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في العالم.

البصمة الإيطالية

ووضح من صفقات نادي النصر ظهور البصمة الإيطالية للمحترفين الأجانب من خلال مشوارهم في الدوري الإيطالي، حيث يظهر مع الفريق هذا الموسم المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني، لاعب فريق سامبدوريا 3 مواسم، والبرتغالي يوري ميدييروس، لاعب سبورتينغ براغا لمدة موسمين، في صفقة انتقال حرّ بدلاً عن لاعبه السابق ريان مينديز، ولعب ميدييروس الظهير الأيمن في 8 أندية في 4 دوريات أوروبية مختلفة، تشمل ناديه الأصلي سبورتينغ لشبونة، وأندية أوركا وموريرنسي وبوافيستا في الدوري البرتغالي، وجنوى الإيطالي، وفارسوفيا البولندي، ونورنبيرغ الألماني، ومعهما اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو، من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، ولعب أغوديلو لأندية جنوى وفيورنتينا بالدوري الإيطالي.

الجزيرة بين تركيا وإسبانيا

وسيكون رباعي الجزيرة الجديد من بين الصفقات التي تتجه لها الأنظار، لا سيما أنها جاءت من دوريات أوروبية في تركيا وإسبانيا، وهم الإسباني أليخاندرو بوزيلو، المنتقل من قونيا سبور التركي، والبرازيلي فيرناندو لوكاس، من أنطاليا سبور التركي أيضاً، ومعهما الكونغولي نيسكينز كيبانو، والهولندي كريم رقيق، وكلاهما قادم من إشبيلية الإسباني.

صفقات أخرى

ولا يخلو ملف المحترفين الأجانب من نجوم كثر في بقية الفرق، منهم من يلعبون للمرة الأولى في الإمارات أو الانتقال الداخلي، فالبطائح ضم إلى صفوفه البرازيلي غابرييل دي سوزا قادماً بنظام الإعارة من الوصل، كما ضم اللاعب الكونغولي أرون تشيبولا قادماً من نادي ليماسول القبرصي، والمهاجم الكويتي شبيب الخالدي قادماً بنظام الإعارة من كاظمة الكويتي.

بينما ضم خورفكان 3 لاعبين، هم: البرازيليان بيدرو كاسترو، وتياغو لورنسي، والتونسي سيف الدين خاوي، والعدد نفسه ضمه اتحاد كلباء بقيادة الإيراني مهدي قايدي، ولاعب الرأس الأخضر فيرنانديز، والسلوفيني أندرياس غوميز.

والعدد نفسه «3 أجانب» ضمه الوصل، وهم: السويسري هاريس، والأرجنتيني خيمينيز، والكولومبي بيريز، واكتفى بني ياس بالثنائي يوسف نياكات «فرنسي»، وتاولانت سيفيري «ألباني»، وسيكون الأرجنتيني كريستيان جوانكا أحد نجوم الوحدة الجدد بعد انتقاله من الشباب السعودي، كما يظهر معه بالقميص «العنابي» النجم الإيراني أحمد نور الله، صاحب التجربة السابقة مع شباب الأهلي.

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