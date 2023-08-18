علي خصيف الأكثر مشاركة ووليد عباس وصيفاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتصدر علي خصيف «36 عاماً» حارس مرمى الجزيرة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة الدوري، خلال عهد الاحتراف، بعدد 309 مباريات، توجته عميداً للبطولة، التي ظل يوجد بها منذ نسختها الأولى، ويشارك أساسياً في حماية عرين «فخر أبوظبي»، محافظاً على تميز مستواه، الذي أهله لنيل لقب «العميد» بعد منافسة قوية مع وليد عباس «38 عاماً» مدافع شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني، الذي شارك في 304 مباريات، والذي كان الأكثر مشاركة في الموسم قبل الماضي، لكن غيابه عن بعض المواجهات مهد الطريق أمام خصيف للتقدم عليه في النسخة الأخيرة من البطولة، التي شارك فيها في 25 مباراة مقابل 21 مباراة لوليد عباس، ليصبح الفارق بينهما 5 مباريات في مهمة ستكون صعبة على مدافع شباب الأهلي من أجل استرداد لقب «العميد» نسبة لمحافظة علي خصيف على مشاركته الأساسية.

إصابة

ويأتي في المركز الثالث بفارق كبير المخضرم إسماعيل مطر «40 عاماً» قائد الوحدة بمشاركته في 286 مباراة، بعد أن تأثر حضوره في بعض المواسم بعامل الإصابة، لكنه ظل عنصراً مهماً ومؤثراً في تشكيلة «العنابي» على مدار سنوات الاحتراف، ويحتل الترتيب الرابع إسماعيل الحمادي «35 عاماً» المنضم حديثاً لكشوفات نادي الإمارات، والذي كان ظهوره وتألقه مع شباب الأهلي قبل أن ينتقل منه إلى خورفكان في المواسم الماضية، ليكون محطته الجديدة قلعة الصقور بعدد مباريات 283 مباراة،

فيما يأتي بالمركز الخامس علي مبخوت «32 عاماً» هداف الجزيرة والهداف التاريخي للكرة الإماراتية بعدد 279 مباراة، ويتساوى في المركز السادس عبد العزيز هيكل «33 عاماً»، مدافع شباب الأهلي وحبيب الفردان «33 عاماً» لاعب وسط اتحاد كلباء بعدد 278 مباراة لكل منهما.

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