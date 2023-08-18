عجمان وشباب الأهلي.. الاختبار الصعب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الثامنة والنصف مساء اليوم بداية المشوار لفريقي عجمان وضيفه شباب الأهلي في النسخة الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين، في مهمة تبدو الأصعب للفريق «البرتقالي»، الذي يبدأ مشواره من حيث انتهى الموسم الماضي عندما التقى الفريقان في مباراة التتويج بلقب النسخة الـ15، الذي حازه شباب الأهلي.



منافس قوي



ولم يخفِ المدرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان شعوره بمواجهة منافس قوي فاز بآخر لقب، وفي الوقت نفسه أكد ثقته في قدرة فريقه على خوض المباراة، وقال تفصيلاً: «جهزنا فريقنا للمباراة بشكل كبير، وناقشنا الكثير من التفاصيل حول المباراة مع اللاعبين والطاقم الفني، وفخور بوجودي على رأس الجهاز الفني للفريق، راضٍ عن المعسكرين الداخلي والخارجي والمباريات التي لعبناها، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا أركز على الأهداف طويلة المدى، ودائماً هدفي التركيز في الأهداف القصيرة».



من ناحيته شدد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي على أهمية المواجهة باعتبارها الأولى للفريق في رحلة دفاعه عن لقب الدوري، وأوضح أنها لن تكون سهلة، خاصة وأنها خارج أرض شباب الأهلي، وبيّن أنه لم يرغب في طلب تأجيل لقاء عجمان بسبب المشاركة الآسيوية، وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب لاعبي شباب الأهلي، ليؤكدوا أن قراره بعدم طلب التأجيل كان صحيحاً.



وقال: «كل مدرب يرغب في الحصول على الوقت الكافي للتحضير للمباريات، وكذلك تحليل الأداء، ولكن في النهاية يجب علينا التعامل مع الواقع وضغط المباريات».

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