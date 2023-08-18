«العدالة» شعار قضاة الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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جاهزية تامة لقضاة الملاعب مع انطلاقة النسخة الـ16 لدوري «أدنوك»، سعياً لفرض العدالة داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أحسنوا الاستعداد لانطلاقته معنوياً وفنياً وبدنياً من خلال معسكر المغرب، الذي تم خلاله الاهتمام بتنمية الجانب البدني والارتقاء بالشق الفني، والمران على العديد من مواقف اللعب التي تحدث خلال المباريات، إضافة إلى مناقشة العديد من الحالات التحكيمية التي أفرزتها منافسات الموسم الماضي المحلية، والاستفادة من دروسها خلال مهمتهم المقبلة، وعملت لجنة الحكام طوال الفترة الماضية على تهيئة الأجواء المناسبة لعمل قضاة الملاعب وتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق التطور المنشود في مستواهم.

وشهد معسكر قضاة الملاعب تكثيف المحاضرات النظرية، من خلال الاستعانة بالدكتور ماجيد برويزايني المتخصص في التأهيل النفسي للرياضيين وهو الطبيب الخاص بالمنتخبات المغربية، والذي رافق منتخب المغرب في مونديال قطر الأخير، وقدم المحاضر شرحاً دقيقاً لكيفية تعامل الحكام مع اللاعبين داخل الملعب، ومواجهة الضغوط التي تصاحب المباريات، خصوصاً للفرق التي تنافس سواء على القمة أو القاع، كما شرح المحاضر لقضاة الملاعب العديد من الأمور المتعلقة بكيفية تهيئة الحكم لنفسه يوم المباراة من أجل الظهور المتميز.

الاستعانة بخبراء

كما تمت الاستعانة بعدد من خبراء التحكيم في العالم مثل أوسكار من كولومبيا وايدي مايه من سيشل، ومحاضر من مصر، وقدم المحاضرون شرحاً وافياً عن عدة مواضيع، وتعديلات القانون الأخيرة، أهمها كيفية تمييز الأخطاء ما بين الإهمال والتهور واستخدام القوة الزائدة، ومعرفة أهم الأخطاء التي تحدث أثناء المباراة، وتم كذلك التركيز على المخالفات داخل منطقة الجزاء والتعاون والتواصل بين حكم الساحة والمساعدين في اتخاذ القرار، إضافة إلى التركيز على تدريبات المساعدين فيما يتعلق بحالات التسلل وغيرها من حالات اللعب.

وأكد سالم علي الشامسي رئيس لجنة قضاة الملاعب، أن سلك التحكيم يحظى بأولوية نظراً لأهميته في إدارة المباريات، وقال إن نجاح كرة القدم يعتمد على الحكام، فالصافرة سر نجاح المسابقات الكروية، مؤكداً أن إدارة اتحاد الكرة سيواصل دعمه للحكام ويهيئ لهم كل أسباب التفوق.

وأشار رئيس لجنة قضاة الملاعب إلى الحرص على تطوير كل عناصر التحكيم المحلي، مؤكداً أن هدف الاتحاد تعزيز وجود الصافرة الإماراتية في المحافل القارية والدولية، فضلاً عن إنجاح المسابقات المحلية، متمنياً التوفيق للحكام في إدارة منافسات الموسم الكروي الجديد، مثمناً إخلاصهم وانضباطهم وتفانيهم في العمل.

ثقة كاملة

وقال سالم الشامسي إن المرحلة الماضية شهدت تقييماً شاملاً لمنظومة التحكيم، والسعي للارتقاء بها والمزيد من خطوات تطوير أداء كوادرنا المحلية التي نعتز ونثق بها ثقة كاملة، وهذه الثقة منبثقة من اهتمام قادتنا بالتحكيم ومنحه أولوية في خطط تطوير عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن مسار التطوير في الطريق الصحيح، حيث نسعى إلى تكملة مسيرة من سبقونا والسعي للتطور.

تجديد الدماء

ويواصل اتحاد الكرة سياسة الدفع بالعناصر الشابة خلال الموسم الجديد من أجل تجديد الدماء، حيث أصبحت الاستراتيجية العامة للعمل التحكيمي في المواسم الأخيرة تعتمد على العناصر الشابة أولاً، من أجل الإحلال والتبديل، وثالثاً لمواكبة التوجه نفسه من الاتحادين الدولي والآسيوي، ومع ذلك فإن الدفع بالعناصر الشابة لن يكون على حساب المباريات والمسابقات وسيتم اختيار الحكم المناسب للمباراة المناسبة.

ورشة للفار

نظمت لجنة الحكام ورشة عمل عن تقنية حكم الفيديو «VAR» بهدف تنشيط خبرات قضاة الملاعب وعمل تنشيط لخبرات قضاة الملاعب المعتمدين لتقنية الفيديو، وتضمن برنامج الورشة التدريب على حالات تحكيمية بنظام محاكاة مماثل لجهاز تقنية الفيديو يتم خلاله التركيز على دقة وسرعة اتخاذ القرار الصحيح الذي تستوجبه كل حالة.

«تايم بريك»

مع انطلاقة الدوري الجديد سيتم تطبيق (تايم بريك)، حيث سيتم إيقاف اللعب لمدة دقيقتين في كل شوط من شوطي المباريات وفق تعليمات الاتحاد الدولي، من أجل تمكين اللاعبين من الانتعاش وشرب الماء للتغلب على الجو الحار الرطب، خصوصاً في الجولات الأولى من انطلاقة المنافسات.

هدف

في إطار المساعي الرامية لتطوير أداء الحكام الإماراتيين ورفع مستوياتهم، تم تعيين الخبير المصري عصام عبدالفتاح مديراً فنياً، وجاء اختياره استناداً على خبرته الميدانية الواسعة في مجال التحكيم، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً، ويعتبر عبدالفتاح من المتخصصين المميزين في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي للحكام، حيث عمل في الاتحاد الأفريقي ورئيساً للجنة الحكام المصرية وأسهم في تطوير وتدريب قضاة الملاعب الأفارقة والمصريين.

قائمة الدوليين

الساحة: محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، أحمد عيسى درويش، يحيي الملا، سلطان محمد صالح.

المساعدين: محمد أحمد الحمادي، حسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، جاسم عبدالله آل علي، زايد داوود كمال، مسعود حسن، علي راشد النعيمي، جمعة حمد المخيني، سبت عبيد سرور.

خيار مفتوح

منح اتحاد الكرة الحق للأندية المحترفة بطلب الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب في أي مباراة من المباريات سواء في بطولة الكأس أو مسابقات رابطة المحترفين دون تحديد حد أقصى للطلبات، وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى بإمكانها طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في مسابقة الكأس في أي مباراة بعد الانتهاء من مباريات التصفيات التمهيدية.

وأبقى اتحاد الكرة على آلية الاستعانة بأن يقوم النادي بتقديم طلب الاستعانة قبل 21 يوماً على الأقل لموعد المباراة، مع التزام النادي بسداد الرسوم المقررة وإرسال إيصال السداد بحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولن يعتمد أي طلب دون سداد الرسم المالي، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية ذات الصلة فور الموافقة واعتماد الطلب من الاتحاد، وتبلغ تكلفة طاقم التحكم الأجنبي 170 ألف درهم للمباراة الواحدة.

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