72 مباراة تجهز الأندية للتحدي في الموسم الاستثنائي

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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خاضت أنديتنا 72 مباراة تحضيراً للموسم الجديد ، وأحسنت الأندية الاستعداد لانطلاق موسم استثنائي من ناحية عدد التوقفات ، كما استقدمت 8 أندية مدربين جدداً على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، ضمت قائمة المدربين الـ7 الجدد، الذين سيظهرون لأول مرة مع 7 فرق من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد : الهولندي ألفريد شرودر مدرباً للعين، ومواطنه فرانك دي بور مدرباً للجزيرة، والصربي ميلوش ميلوجيفيتش مدرباً للوصل، ومواطنه زيلكو ماركوف مدرباً لحتا، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرباً للوحدة، والسلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لبني ياس، والروماني ميريل رادوي مدرباً للبطائح.

إضافة إلى تجديد الباقين الثقة بعدد من المدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وعززت الأندية صفوفها بعدد من اللاعبين سواء من الإماراتيين أو الأجانب المميزين، وأقامت معسكرات إعداد أوروبية، ولعب عدد من المباريات الودية التي جهزت اللاعبين بدنياً وفنياً وأهلتهم للانطلاقة الرسمية سعياً للظهور المشرف.

توقف إجباري

دوري المحترفين في نسخته الـ16 يشهد العديد من التحديات، منها التوقف الإجباري عدة مرات على مدار الموسم، بسبب مشاركات منتخبنا الوطني الأول في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2023، واستعداد «الأولمبي» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23، وما يلزمهم من معسكرات إعداد للاعبين سواء محلية أو خارجية، وكذلك مشاركة أنديتنا في منافسات دوري أبطال آسيا، مما يعتبر تحدياً للأندية للظهور المتميز وتحقيق طموحات جمهورها.

مسابقة

ومن حسن حظ الأندية أن مسابقة الدوري ستنطلق لمدة جولتين وتتوقف بعدها، وسيكون هذا التوقف مهماً للمدربين واللاعبين لتقييم فترة العمل التي تسبق التوقف، ومن خلال مؤشرات الاستعدادات الجيدة لفرق دوري المحترفين وحسن تعاقدها مع مدربين مميزين ولاعبين أجانب على مستوى عالٍ تشير إلى أننا على موعد مع موسم قوي حافل بالندية والإثارة، صحيح لن نشاهد منافسة غير تقليدية لأن الفرق التي تنافس على اللقب في دورينا معروفة، ولكننا نأمل أن نشاهد مستوى فنياً طيباً رغم تعدد فترات توقف الدوري.

ويضم دوري أدنوك في نسخته الجديدة العديد من أسماء اللاعبين اللامعة مثل لاعب الإمارات أسطورة إسبانيا وبرشلونة سابقاً، أندريس إنييستا، والكونغولي باكامبو، والكولومبي ألكسيس بيريز مع الوصل، والتونسي فراس بالعربي، والتونسيين نادر الغندري وهيكل الشيخاوي مع عجمان، وعمير أتزيلي مع العين، ومؤنس دبور لشباب الأهلي، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز والمنتقل من بني ياس إلى الوصل، والساحر الباراغواياني اليخاندرو روميرو الشهير بـ«كاكو» لاعب التعاون السعودي السابق، والكونغولي نيسكينز كيبانو لاعب الجزيرة والذي تعاقد معه النادي قادماً من فولهام الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ولاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا لصفوف الوحدة.

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