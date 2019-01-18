عمان مع الكـبار

المصدر: أبوظبي- محمد محسن ــ الشارقة - ياسر قاسم وعماد الدين إبراهيم

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أهدى هدف محمد المسلمي القاتل ق 90 + 3 بطاقة التأهل إلى دور ال 16 لمنتخب عُمان، بعدما رفع نتيجة الفوز إلى 3/ 1 أمام تركمانستان، أمس، على استاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس آسيا الإمارات 2019 .



ويتصدر المجموعة السادسة اليابان 9 نقاط، وأوزبكستان 6 نقاط، في مقابل 3 نقاط للأحمر العماني، والذي تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة، وهو التأهل الأول في تاريخ الأحمر العماني، وسيقابل في دور ال 16 أحد المنتخبين إيران أو كوريا الجنوبية.



من جهة أخرى ودّع المنتخب اللبناني فعاليات كأس أمم آسيا في مرحلة دور المجموعات، بعد فوزه المستحق على نظيره الكوري الشمالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ملعب استاد الشارقة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، حيث لم يشفع له فوزه في خطف إحدى بطاقات أفضل الثالوث نسبة لفارق الأهداف السلبي في مرماه، وكانت الحسابات لمصلحة فيتنام وعُمان.



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