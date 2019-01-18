مواجهات ساخنة في دور الـ 16

المصدر: دبي - العوضي النمر

بنهاية دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» تحددت فرق ثمن النهائي بتأهل 16 منتخباً، يضعون قدماً في طريق المنافسة على اللقب، وكل منهم يطمح إلى تكملة المشوار لأبعد دور، من خلال بذل أقصى جهد لتحقيق المراد.

وتقام بعد غدٍ ثلاث مباريات، حيث يلتقي عند الثالثة مساءً على استاد آل مكتوم الأردن الحصان الأسود للبطولة مع فيتنام الذي عاد للبطولة الآسيوية بقوة، وتقام المباراة الثانية بين تايلاند مع الصين، على ملعب هزاع بن زايد في العين عند السادسة مساءً، وكلا الفريقين يطمح إلى مواصلة المشوار، خاصة الفريق الصيني الذي تصدر قمة مجموعته الثالثة، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء منتخب إيران مع عمان على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

وتستأنف المباريات الاثنين المقبل بلقاء اليابان أحد المرشحين للقب مع السعودية على ملعب نادي الشارقة عند الثالثة عصراً، وتعد المباراة بمثابة نهائي مبكر ومن الخسارة فقدان أحدهما.

وتقام المباراة الثانية بين أستراليا حامل اللقب مع أوزباكستان الطامح للمنافسة، على ملعب خليفة بن زايد في العين عند السادسة مساءً، وتختتم مباريات اليوم الثاني بلقاء الأبيض مع منافسه قرغيزستان على ملعب مدينة زايد عند الثامنة مساءً، ويطمح الأبيض إلى مواصلة حصد النقاط والتقدم خطوة أخرى نحو الأمام من أجل إسعاد جمهوره والإسهام في زيادة نجاح البطولة تنظيمياً.

وتختتم مباريات دور الـ 16 يوم الثلاثاء بمباراتين، الأولى تقام على ملعب استاد راشد في نادي شباب الأهلي عند الخامسة مساءً، وتجمع كوريا الجنوبية مع البحرين في لقاء صعب لأبناء البحرين الذين سبق وأحرجوا المنتخب الياباني.

وتقام آخر مباراة في دور ثمن النهائي بين قطر والعراق على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة عند الثامنة مساءً.

مواجهات دور الـ 16

1- تايلاند × الصين 20 يناير

2- عمان × إيران 20 يناير

3- الأردن × فيتنام 20 يناير

4- الإمارات × قيرغيزستان 21 يناير

5 - أستراليا × أوزبكستان 21 يناير

6- السعودية × اليابان 21 يناير

7- البحرين × كورياالجنوبية 22 يناير

8- العراق × قطر 22 يناير