اليابان ينتزع الصدارة من أوزبكستان

المصدر: العين - طلحة عبد الله

انتزع المنتخب الياباني صدارة المجموعة السادسة بفوزه 2-1 على أوزبكستان الذي تراجع للمركز الثاني بعدما كان متصدراً قبل مباراة المنتخبين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ضمن نهائيات أمم آسيا، وسجل هدفي منتخب الساموراي يوشينوري موتو (ق 43)، وتوسكاسا شيوتاني (ق 58)، فيما سجل هدف أوزبكستان إلدور شومورودوف (ق 40).

ويرى هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني، أنهم حققوا أحد أهدافهم بالتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي بالعلامة الكاملة، وقال إن اللاعبين قدموا أنفسهم بصورة متميزة في المرحلة الأولى من المسابقة وينبغي أن نتابع تقدمنا الجيد للمنافسة على اللقب، وأوضح أن منتخب اليابان امتاز بالصبر والتركيز لذلك حققوا انتصارات متتالية، وقد أصبحوا جاهزين بصورة أكبر للمرحلة المقبلة، موضحاً أن أي منتخب يقابله في المرحلة المقبلة هو بالنسبة له منافس قوي يستحق الاحترام.

من جهته، أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب أوزبكستان، أن الخسارة أمام اليابان لا تعني شيئاً كبيراً ولن تؤثر في معنويات اللاعبين لأنهم محترفون، كما لن تقلل من الجهود الكبيرة التي بذلوها في أرضية الملعب، ولن تثني عزيمتهم في متابعة العمل الجيد خلال مرحلة ثمن النهائي تطلعاً للمنافسة باللقب. وذكر أن المباراة كانت متكافئة بين الجانبين، وشدد على ضرورة التركيز في الإعداد لمواجهة أستراليا في المباراة التالية، لافتاً إلى أن المنافس المقبل يتمتع بإمكانات وميزات عدة، وعليهم أن يتفقوا عليه في ملعب المباراة إذا أرادوا الفوز باللقب.

7005

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة اليابان وأوزبكستان، التي جرت مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، (7005) من أنصار المنتخبين، وتساوت الكفة بين الجانبين في عدد الحضور.

55 %

رغم تخلفه بهدفين لهدف فإن المنتخب الأوزبكي كان متفوقاً مع حيث السيطرة الميدانية على منافسه منتخب اليابان بنسبة استحواذ بلغت 55% مقابل 45 لمنتخب السامواري، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن نهائيات أمم آسيا.

15

ظهر الحذر واضحاً على أداء المنتخبين في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول، ما أسهم في انحسار معظم الألعاب في منتصف الملعب.