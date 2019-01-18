عياش يشكر إمارات الكرم والتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم حارس مرمى المنتخب اليمني محمد عياش، بالشكر والتقدير لله ولدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة ولشيوخها الكرام، ولكل اليمنيين الذين قاموا بزيارته والاطمئنان عليه من الإصابة التي لحقت به.

وقال عياش، من أرض الإمارات.. من أرض زايد الخير والتسامح ومن العاصمة أبوظبي ، أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقادتها، بعد أن تكفلت دولة الإمارات الحبيبة بتكاليف الرعاية الصحية اللازمة وإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، بعد تعرضي لإصابة في الظهر كانت سبباً في عدم مشاركتي في بطولة آسيا 2019 المقامة في إمارات التسامح.

وقال عياش : الزيارة المفاجئة والسارة والاهتمام الذي حظيت به من معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، كان له الأثر الكبير في ارتفاع معنوياتي.