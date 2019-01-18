لغة المدرجات تصوير: سالم خميس - مجدي إسكندر - غلام كاركر - سيف الكعبي صورة استطلاع الرأي ما هو توقعك لنتيجة مباراة اليابان وأوزبكستان؟ فوز اليابان فوز أوزبكستان تعادل عرض النتائج استطلاع الرأي ما هو توقعك لنتيجة مباراة عُمان وتركمنستان؟ فوز عُمان فوز تركمنستان تعادل عرض النتائج استطلاع الرأي ما هو توقعك لنتيجة مباراة لبنان وكوريا الشمالية؟ فوز لبنان فوز كوريا الشمالية تعادل عرض النتائج التاريخ: 18 يناير 2019 Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email ÙÙŠØ³Ø¨ÙˆÙƒ ØªÙˆÙŠØªØ± Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App تعليقات تعليقات Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.