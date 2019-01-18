استنكار لإقحام «بي إن سبورت» السياسة في الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستنكر اللجنة الإعلامية لكأس آسيا «الإمارات 2019» ما بدر من معلق قناة «بي إن سبورت» خلال تعليقه يوم أول من أمس على مباراة العراق وإيران ضمن المجموعة الرابعة عندما أقحم السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر مخالفاً بذلك قوانين ولوائح «الفيفا» ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية، مع الإشارة إلى أن كل ما ذكره المعلق من عدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح بالأمس للوكالة الفرنسية بعدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وتطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.