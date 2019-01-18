لوكس: الإمارات تملك الأفضلية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبر فيتالي لوكس مهاجم منتخب قرغيزستان، أن منتخبنا الوطني الأول «الأبيض»، يملك الأفضلية عليهم عندما يلتقي المنتخبان الاثنين المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، وذلك بسبب فوارق الخبرة والأرض والجمهور، ولكنه أكد أن هذا لن يمنع قرغيزستان، من القتال لمواصلة الإنجاز التاريخي في مشاركتها الأولى بالكأس القارية.

أعرب لوكس، عن سعادته بتسجيله ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده في مرمى منتخب الفلبين، أول من أمس، لتفوز قرغيزستان 3-1، وتحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وتتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهو إنجاز كبير لهذا المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى في كأس آسيا.

قال لوكس: «عندما وصلنا إلى الإمارات، لم يعتقد البعض أننا قادرون على تقديم كرة قوية، والوصول إلى الدور التالي، ولكننا كوننا لاعبين كنا نمتلك الثقة الكبيرة لأننا نعرف قدراتنا وقدرات المنافسين جيداً، وقدمنا بالفعل أداء قوياً أمام الصين، وخسرنا بصعوبة 1-2، وكررنا أداءنا القوي أمام كوريا الجنوبية، ولكننا للأسف خسرنا مجدداً، ولكن هذه المرة بهدف وحيد».

لم نفقد الامل

تابع مهاجم قرغيزستان: «لم نفقد الأمل بعد خسارة أول جولتين، وكان لدينا التصميم والعزيمة على تحقيق فوز تاريخي في البطولة، والتمسك بأمل الوصول إلى الدور التالي، خاصة أن ثقتنا بأنفسنا كبيرة، ولذا كان التركيز عالياً في الأيام التي سبقت مباراتنا مع الفلبين، ونجحنا في تدارك الأخطاء السابقة، ودراسة الخصم بشكل جيد، لنحقق فوز كبير نقلنا إلى الأدوار الإقصائية في البطولة».

بالنسبة لتسجيله أهداف منتخب قرغيزستان الثلاثة «هاتريك» في مرمى الفلبين، قال: «كلها أمور تزيد من قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققناه في النسخة الحالية لكأس آسيا، وهذا يزيد من سعادتي كثيراً، بأنني أصبحت أول من يسجل «هاتريك» في تاريخ كرة قرغيزستان بالبطولة الآسيوية الهامة، إلا أن هذا لا يعني تركيزي في المباراة المقبلة على تسجيل المزيد من الأهداف لتحقيق إنجاز شخصي، لأن الأهم لدينا هو الاستمرار في التقدم بالبطولة، لنكمل الإنجاز بشكل جيد».

مباراة صعبة

عن رأيه حول لقاء المنتخب الإماراتي يوم الاثنين المقبل، قال: «نعرف جميعاً أنه تنتظرنا مباراة صعبة وقوية للغاية، وندرك أن المنتخب الإماراتي يمتلك الأفضلية علينا بشكل كبير، لأنه صاحب الأرض والجمهور، ويملك خبرة كبيرة على الصعيد البطولة الآسيوية، ولكن هذا لا يعني أننا لن نقاتل حتى اللحظة الأخيرة من وجودنا في البطولة القارية، وهدفنا هو تحقيق الفوز للوصول إلى الدور ربع النهائي».

أما عن سابق معرفته بالكرة الإماراتية، قال لوكس: «ليس لدي معرفة كبيرة بالكرة الإماراتية إلا من خلال كأس آسيا الحالية، ولكني أعرف أن المنتخب الإماراتي يملك تاريخاً كبيراً في البطولة، ولديه لاعبون كثيرون مميزون، ومنهم أحمد خليل لاعبه الحالي، والذي سبق ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي، وكذلك عمر عبد الرحمن، والذي سبق ونال الجائزة نفسها، ولكنه يغيب للإصابة، ونحن نحترم المنتخب الإماراتي كثيراً، وهذا لن يقلل من رغبتنا الكبيرة بالفوز».