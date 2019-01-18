الأخضر والساموراي يلتقيان في الدور 16

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره القطري 0-2 في المباراة التي جرت مساء أمس على استاد مدينة زايد الرياضية في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، ليواجه الأخضر ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط نظيره الياباني في نهائي مبكر بدور الستة عشر .

ورغم سيطرة لاعبي المنتخب السعودي على الكرة أغلب فترات اللقاء إلا أن الأخضر وجد صعوبة في خلق فرص محققة للتهديف، وتمكّن الحارس محمد العويس من التصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 42، قبل أن يتمكّن المعز علي من تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط مستغلاً خطأ فادحاً من مدافعي الأخضر.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب السعودي تعديل النتيجة لكن محاولاته لم يُكتب لها النجاح، وسط خطورة من لاعبي المنافس على مرمى محمد العويس، إذ تمكّن المعز علي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80، الذي انتهت عليه المواجهة.

بدوره قال الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الأخضر السعودي، إن منتخبه لم يقدم المستوى المتوقع منه في اللقاء، مؤكداً في ذات الوقت عدم استغلال اللاعبين لبعض السوانح التي أتيحت لهم في اللقاء.

وعلّق مدرب السعودية على مواجهة اليابان في المرحلة المقبلة وقال: «الآن بدأت أفكر في هذه المباراة المهمة التي يجب أن يكون تركيزنا كبيراً عليها، أحترم كل الخصوم وننفذ خططنا وسنحاول أمام اليابان أن نقدم مستوى أفضل حتى نحقق الفوز».

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الفوز هو الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين في نهائيات كأس آسيا على مدار لقاءاتهما، إذ تعادل المنتخبان في جميع لقاءاتها الثلاثة السابقة في النهائيات الآسيوية.

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استقبلت شباك محمد العويس حارس السعودية أول هدفين في البطولة بعدما كان أول حارس سعودي يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في دور المجموعات.

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يلتقي المنتخب العراقي في دور الـ 16 منتخب قطر الذي تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.