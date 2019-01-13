«الأخضر» و«الأسود» علامة كاملة

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم آسيا بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر بدبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لدور المجموعات. أحرز هدفي المنتخب السعودي كل من: فهد المولد «12»، حسين المقهوي «66».

وبفوز «الأخضر» على لبنان يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط محافظاً على صدارته للمجموعة الخامسة، حيث فاز على منتخب كوريا الشمالية برباعية نظيفة في ضربة البداية، بينما تضاءلت آمال المنتخب اللبناني في التأهل بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار برصيد خالٍ من النقاط.

كما تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية بنسختها 17 في الإمارات، بعد فوزه السهل على شقيقه اليمني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في ملعب نادي الشارقة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، فيما ودع المنتخب اليمني البطولة التي يظهر فيها لأول مرة في تاريخه بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام إيران 5/‏‏‏0، والعراق 2/‏‏‏0، ليرتفع رصيد أسود الرافدين إلى النقطة السادسة، وضعته ثانياً في لائحة الترتيب العام لمنتخبات المجموعة خلف إيران المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد المنتخب اليمني صفراً من النقاط في المركز الأخير.

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