كوريا الشمالية وقطر.. حسابات معقدة

المصدر: العين: طلحة عبد الله

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يستضيف استاد خليفة بن زايد، في الثالثة من مساء اليوم، لقاء كوريا الشمالية وقطر، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة، ضمن نهائيات بطولة أمم آسيا الإمارات 2019، في مواجهة الحسابات المعقدة، حيث يحتاج المنتخب الكوري الشمالي للفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى المرحلة التالية، وقد أنهى المنتخب الكوري الشمالي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعب المباراة، ويتطلع المنتخب الكوري الشمالي لمصالحة جماهيره، بعد خسارته بأربعة أهداف نظيفة أمام الأخضر السعودي، في استهلالية مشواره بالجولة الأولى من مباريات المجموعة، وعمد المدرب كيم يونغ جون، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي أجراها المنتخب أمس، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي صاحبت أداء فريقه في المباراة الماضية.

وأدت لخسارته بنتيجة ثقيلة أمام المنتخب السعودي، وسيفقد في لقاء اليوم لاعبه المهاجم هانغ كوانغ سونغ، بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال المباراة السابقة، ولن يكون أمام منتخب كوريا الشمالية خيار سوى الفوز في لقاء الليلة، لضمان الاستمرار في المسابقة، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية من المنافسة القارية البارزة، وهو الأمر الذي ربما اضطر معه المدرب للمغامرة بخطة ذات طابع هجومي، لمحاولة غزو الشباك والخروج بالنتيجة المأمولة، وبدوره، اختتم المنتخب المنافس تحضيراته بمران أخير أجراه أمس، وهو يأمل في تحقيق الفوز لتجاوز مرحلة المجموعات إلى الدور التالي، ولن تكون المهمة سهلة أمامه في مواجهة منتخب يتطلع للبقاء في المنافسة بعد خسارته الأولى.