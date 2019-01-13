إيران إلى الدور الثاني عن طريق فيتنام

المصدر: أبوظبي ـــ محمد صادق

تأهل المنتخب الإيراني إلى دور الستة عشر بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدفين مقابل لا شيء أمس على استاد آل نهيان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 6 نقاط ليضمن تأهله إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة مع العراق في الجولة الأخيرة، فيما تلقت فيتنام الخسارة الثانية على التوالي لتقبع في المركز الثالث من دون رصيد. سجل هدفي إيران سردار أزمون في الدقيقتين 38 و69 ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة. وأكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران أن الفوز على فيتنام لم يكن بالأمر السهل لأن المنافس فريق جيد ويملك لاعبين يتمتعون بالسرعة، مشيراً إلى أن الفوز نتيجة التركيز والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون على مدار الشوطين. وقال: «بالتأكيد الفوز في مباراتين وتسجيل 7 أهداف أمر إيجابي، وسعيد بالنتيجة وما يقدمه اللاعبون، وخاصة أن الدفاع كان قوياً، فالمهم ألا يكون المدافعون مثل مشاهدي التليفزيون وإنما يتمتعون، وسنفكر في مباراتنا المقبلة أمام العراق لأنها الأهم في المجموعة من أجل الصدارة».

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من جهته قال الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو مدرب فيتنام إنه يتحمل مسؤولية الخسارة بعد أن قضى المنتخب الفيتنامي يوماً صعباً، مؤكداً أن المنتخب الإيراني قوي واستحق الفوز وهو من أقوى المنتخبات في آسيا. وأضاف: «لست شخصاً سلبياً ولكن لم يكن ليحدث تغيير في النتيجة حتى ولو أنهينا الشوط الأول بالتعادل السلبي، فرصنا أصبحت صعبة في التأهل بعد تلقي خسارتين واستقبال 5 أهداف»، مشيراً إلى أن فيتنام لديها منتخب شاب أمامه مستقبل واعد.

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حقق المنتخب الإيراني رقماً قياسياً بالفوز في آخر 9 مباريات في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، إذ كان قد أنهى دور المجموعات في نسختي 2011 و2015 بالعلامة الكاملة وفي نسخة 2007 فوزين وتعادل في دور المجموعات.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة إيران وفيتنام بمدرجات استاد آل نهيان 10841 متفرجاً، إذ واصلت الجماهير الإيرانية والفيتنامية الزحف خلف منتخبي بلادهما بعد أن شكلا حضوراً جيداً في الجولة الأولى.

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فشلت فيتنام في تحقيق أي نقطة في آخر 4 مواجهات خاضتها في كأس آسيا، وتلقى «المحاربون الحمر» 11 هدفاً في 4 مباريات بواقع 2.75 هدف في المباراة الواحدة.