العراق يتأهل.. واليمن يودّع

المصدر: الشارقة- علي شدهان، ياسر قاسم

تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية بنسختها 17 في الإمارات، بعد فوزه السهل على شقيقه اليمني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في ملعب نادي الشارقة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، فيما ودع المنتخب اليمني البطولة التي يظهر فيها لأول مرة في تاريخه بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام إيران 5/‏‏‏0، والعراق 2/‏‏‏0، ليرتفع رصيد أسود الرافدين إلى النقطة السادسة، وضعته ثانياً في لائحة الترتيب العام لمنتخبات المجموعة خلف إيران المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد المنتخب اليمني صفراً من النقاط في المركز الأخير.

سجل ثلاثية أسود الرافدين، مهند علي «ق12»، وبشار رسن «ق19»، وعلاء عباس «91» من زمن المباراة التي فرض فيها منتخب العراق سيطرة شبه مطلقة نظراً للفوارق الشاسعة بين الطرفين.

من جانبه، أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب العراق، سعادته بالفوز والتأهل المبكر للدور الثاني ولكنه يفكر أيضاً في المباراة المقبلة أمام إيران، مشيراً إلى انه لا يشغل تفكيره بصدارة المجموعة الرابعة وربما يكون الحصول على المركز الثاني أفضل. وقال إنه راضٍ عن المستوى والأداء في تطور والمطلوب أفضل من ذلك إذا أراد الفوز بالبطولة.

في حين، اعتبر السلوفاكي يان كوتشيان مدرب المنتخب اليمني خسارة فريقه الثانية على التوالي طبيعية في ظل تكرار الأخطاء الفردية، موضحاً أن المنافسين في مجموعته أقوياء سواء كان إيران أو العراق ولم يكن من السهل منافستهما.

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سجّل مهند علي لاعب المنتخب العراقي 5 أهداف في آخر سبع مباريات دولية له، متضمنة هدفه الأول في مواجهة فيتنام في الجولة الأولى ثم أضاف الهدف الخامس أمام اليمن أمس.

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دانت السيطرة الكاملة للمنتخب العراقي أمام نظيره اليمني، حيث كانت نسبة الاستحواذ على الكرة طوال زمن المباراة للعراق، بنسبة 63 % مقابل 37 لليمن.

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حملت خسارة منتخب اليمن في مواجهة أمس، أمام نظيره العراقي، الرقم 8 من جملة آخر 9 مباريات دولية لعبها، وسجل فوزاً واحداً.