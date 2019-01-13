5 عوامل تحسم التأهل حال التساوي في النقاط

المصدر: دبي - العوضي النمر

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 5 عوامل فاصلة لتحديد الترتيب النهائي للمجموعات، وذلك مع احتدام المنافسة في المجموعات من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة، وهي فارق النقاط، يليه فارق الأهداف، ثم فارق الأهداف المسجلة، ثم «اللعب النظيف» والذي يتم الاحتكام فيه للبطاقات الملونة والأقل حصولاً على الإنذارات، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفريق الذي يستحق التأهل.

المادة 20

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه بحسب المادة 20 الفقرة (ب) فإنه يتم في مباريات الدور الأول، تحديد ترتيب كل مجموعة على حسب أكبــر عدد مــن النقــاط يتم الحصــول عليه في جميع مباريات المجموعة.

تحديد الترتيب

وأضاف الاتحاد الآسيوي إنه في حالة تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط بحسب الفقرة السابقة، يتم تحديد الترتيب بحسب أكبر عدد من النقاط التي يتم الحصول عليها في المباريات بين الفرق المتعادلة، وفارق الأهداف في المباريات بين الفرق المتعادلة، وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة، وفارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، واللجوء إلى ركلات الترجيح، وذلك في حالة تواجد الفريقين المتعادلين على أرض الملعب، وأقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها الفريق خلال مباريات الدور الأول، ومن ثم يتم اللجوء للحل الأخير وهو إجراء القرعة بين المتعادلين.

لغط بالشارع

وبهذه الآلية الواضحة يحسم الاتحاد الآسيوي اللغط الذي صار في الشارع الكروي خلال الساعات الماضية بشأن آلية التعادل بين المنتخبات، حيث أشيع أن نتيجة الثالث في المجموعة يتم شطبها في حال التساوي في النقاط، وهذا كلام مغلوط إذ إن تطبيق تلك القاعدة في حال وجود حالات انسحاب من إحدى المجموعات، وبالطبع نهائيات آسيا لا يوجد بها حالات انسحاب حتى الآن، وبالتالي تكون الآلية المعتمدة كما تم التوضيح أعلاه هــي التي سيتم تطبيقها خــلال تلك النهائيات.