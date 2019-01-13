عمان واليابان.. أمل وصدارة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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يلتقي منتخبا عمان واليابان على استاد مدينة زايد الرياضية، اليوم في الخامسة والنصف، في الجولة الثانية لكأس أمم آسيا للمجموعة السادسة، في مواجهة يدخلها المنتخب العماني من أجل استعادة الأمل بينما يبحث المنتخب الياباني عن البقاء في صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور الثاني.

يتصدر «الساموراي» المجموعة 3 نقاط، بعد تحقيقه فوزاً صعباً على تركمنستان 3- 2، ويأتي أوزبكستان ثانياً بنفس النقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني 1 - 2، والذي يأتي بلا نقاط، بجانب تركمنستان.

ويتحتم على الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الساموراي» كذلك تحقيق نفس الأفضلية في المباراة الأخيرة المتاحة له أمام تركمنستان، وجمع النقاط أمر منطقي لخطف بطاقة التأهل.

وتصعب مشاركة لاعبين بارزين في صفوف المنتخب الياباني للإصابة هما ماساكي هيغاشيغوتشي الحارس الأساسي، والمهاجم يويا اوساكو والذي سجل هدفين في المباراة الماضية أمام تركمنستان، في المقابل تصعب مشاركة المهاجم محسن الغساني للإصابة.

ويميل التاريخ لصالح «الساموراي» الياباني حيث التقى المنتخبان في 11 مواجهة رسمية وودية، وفاز اليابان بـ 9 مباريات في مقابل تعادلين، ولم يسبق للأحمر أن فاز على اليابان طيلة تاريخه.

ويعتبر اليابان من أقوى المرشحين لنيل اللقب للنسخة الجارية حالياً لأمم آسيا.

المسلمي: ثقة كبيرة

قال مدافع المنتخب العُماني محمد المسلمي إنهم يمتلكون الثقة الكافية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، ومشيراً إلى أن «الساموراي» أفضل المنتخبات الآسيوية، لكن مع صافرة الانطلاق تتساوى الحظوظ.وشدد المسلمي على أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظ «الأحمر» في خطف بطاقة التأهل إلى الدور 16، ومشيراً إلى أنهم لا يستحقون الخسارة أمام أوزباكستان ، لقد قدموا مستوى، واستحوذوا على الكرة في أوقات متعددة.

وتابع: أحياناً لا تكون كرة القدم منصفة وليس من الضروري فوز الأفضل، وعموماً تناسينا هذه الخسارة، ودرسنا جوانب القوة والضعف لدى الخصم.

ناغاتومو: درس جيد

اعترف ناغاتومو مدافع الفريق الياباني أنهم بالفعل واجهوا صعوبات في المباراة الأولى أمام تركمانستان، والجيد في هذا الأمر هو الفوز في ضربة البداية، كان هناك أخطاء وتم مناقشتها مع الجهاز الفني، وخلال 3 أيام الماضية، دخلنا أجواء آسيا، والآن نحن مؤهلون نفسياً وبدنياً، لمواجهة الخصوم بطريقتنا الخاصة. وعن انطباعه عن منتخب عُمان قال: شاهدنا بعض الفيديوهات للخصم، لديهم سرعة جيدة، ومن الصعب الفوز عليهم، كما أنني أعتقد أن جميع المواجهات في كأس آسيا ستكون صعبة، وعلى كل فريق تقديم أقصى جهد على أرضية الملعب، وبالنسبة لنا، لدينا الثقة بصنع الفوز، وتقديم مستوى عال.