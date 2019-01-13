السعودية تتأهل بثنائية في مرمى لبنان

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم آسيا بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر بدبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لدور المجموعات. أحرز هدفي المنتخب السعودي كل من: فهد المولد «12»، حسين المقهوي «66».

وبفوز «الأخضر» على لبنان يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط محافظاً على صدارته للمجموعة الخامسة، حيث فاز على منتخب كوريا الشمالية برباعية نظيفة في ضربة البداية، بينما تضاءلت آمال المنتخب اللبناني في التأهل بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار برصيد خالٍ من النقاط.

بداية نارية

وجاءت بداية المباراة نارية من قبل المنتخب السعودي الذي سعى إلى تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب والضغط المكثف على مرمى منتخب لبنان، حيث أثمرت تلك الجهود عن هدف بأقدام المتألق فهد المولد «12»، وحاول لاعبو المنتخب اللبناني الرد بهجمة مرتدة وتسديدة قوية عن طريق جوان العمري لكن تصدى لها حارس المرمى «15»، واستمر التفوق السعودي في الشوط الأول مع محاولات محدودة من قبل المنتخب اللبناني الذي تبنى خطاً هجومياً منذ البداية.

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة الأداء من قبل المنتخب السعودي الذي رغب في زيادة غلته من الأهداف وتأكيد فوزه بالمباراة، حيث نجح الأخضر في تسجيل هدف ثانٍ عن طريق حسين المقهوي «67».

1

يعتبر لقاء المنتخبين هو الأول في بطولة كأس أمم آسيا، حيث سبق وأن التقيا في 9 مباريات خارج المحفل الآسيوي، حقق فيها المنتخب السعودي الفوز 4 مرات، مقابل فوزين لرجال الأرز، وحل التعادل بينهما في 3 مناسبات.

65 %

بلغت نسبة استحواذ المنتخب السعودي في المباراة 65%، مقابل 35% للمنتخب اللبناني، وبلغ عدد التسديدات على المرمى 12 تسديدة للأخضر السعودي مقابل 3 فقط للمنتخب اللبناني، الذي نجح في خلق بعض الفرص لكن لم يحسن استغلالها.

13792

حرصت أعداد كبيرة من جمهور المنتخبين على الحضور إلى المدرجات لدعم ومؤازرة الفريقين في اللقاء المصيري في مشوارهما في البطولة، حيث بلغ عدد الحضور 13792 متفرجاً، وتبلغ سعة استاد آل مكتوم بنادي النصر 15 ألف متفرج.