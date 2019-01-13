علي بن الحسين: الحماس وحب الفوز وراء إبداع «النشامى»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أرجع الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إبداع منتخب بلاده في نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، إلى حماس اللاعبين، وحب الفوز والفكر التكتيكي، وتجانس المدرب، واللاعبين مع بعضهم البعض وغيرتهم على الشعار، فضلاً عن قيادة المدير الفني التونسي بلحسن مالوش، للإدارة الفنية لاتحاد الكرة ووضعه لخطط تطوير المنتخبات الأردنية. وقال رئيس الاتحاد الأردني في تصريحات تلفزيونية، إن منتخب بلاده لا يخشى أحداً في الأدوار المقبلة من المسابقة القارية، وأكد فخره واعتزازه بصعود النشامى إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة عن جدارة واستحقاق بعد فوزين مستحقين على أستراليا وسوريا، وأبان أن المنتخب السوري بإمكانه الفوز على أستراليا، كما فعل المنتخب الأردني وبالتالي التأهل إلى المرحلة التالية، موضحاً أن الفرصة ما زالت مواتية بالنسبة له، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لجميع منتخبات غرب آسيا في المسابقة.

وعلى جانب آخر تتجه النية لدى المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، البلجيكي فيتال بوركلمانز إلى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في مواجهة المنتخب الفلسطيني المقررة بعد غدٍ على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وذلك بعدما ضمن «النشامى» التأهل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الأردن كلاً من أستراليا وفلسطين وسوريا.

وتحتل الأردن المركز الأول برصيد 6 نقاط من الفوز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0، ويأتي في المركز الثاني منتخب «الكانغارو» برصيد 3 نقاط، وفلسطين وسوريا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

ويفضل بوركلمانز منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين ولإعطاء الفرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والتجهيز لمباراة دور الستة عشر، والتي ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لـ «النشامى» الساعي لتأكيد تفوقه وأن ما قدمه في الدور الأول لم يكن ضربة حظ.

وكان المنتخب الأردني قد أدى حصة تدريبية صباحية أمس بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثنائي المصاب سالم العجالين ويوسف الرواشدة واللذين خضعا لتدريبات علاجية مكثفة من أجل لحاقهما بدور الستة عشر، إذ يغيب الثنائي عن مباراة فلسطين بالإضافة إلى النجم الشاب موسى التعمري للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الأردن أول المتأهلين إلى الدور الثاني، إذ من المنتظر أن يلعب منتخب النشامى مع أفضل ثالث من إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة وذلك يوم 20 يناير الجاري على استاد آل مكتوم بدبي.