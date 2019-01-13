تركمنستان وأوزبكستان.. ديربي ساخن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تلتقي تركمنستان مع أوزبكستان في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم، وتعد المباراة ديربي خاصاً بين المنتخبين، وانتظرته جماهير البلدين لمدة 15 سنة، إذ كان لقاؤهما الأول عام 2004، واعتبر أول ديربي لمنطقة آسيا الوسطى في البطولة القارية، عندما سجل ألكساندر غينريك الهدف الوحيد في المباراة التي فاز فيها الأوزبك 1-0 في دور المجموعات.

نجح منتخب أوزبكستان في الفوز 2-1 على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى، وتحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني، والذي تغلب في مباراته الأولى على منتخب تركمنستان 3-2، لتكون مواجهة اليوم، هامة لتركمنستان، وتسعى إلى حصد نقاطها كاملة للتمسك بأمل التأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا.

تحاول أوزبكستان الإيمان بحظوظها وبلوغ مراحل متقدمة في البطولة، وسط توقعات بأن تكون قوة كبيرة في المجموعة السادسة، بعدما تألقت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، كما أنها تتطلع إلى تحسين أفضل نتيجة حصلت عليها على الإطلاق، وذلك عندما احتلت المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا 2011.

في المقابل، تعود تركمنستان للظهور في البطولة القارية، بعد غياب لفترة طويلة، ويتوقع أن يكون المنتخب القادم من وسط آسيا، منافساً صعباً للغاية اليوم.

كوبر: مواجهة صعبة

أشار الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب أوزبكستان، إلى أن فريقه سيخوض المباراة الثانية اليوم، وستكون صعبة أمام تركمانستان، لأنه من أفضل الفرق في البطولة، على ضوء ما رأينا في مباراتهم أمام اليابان، وقال: «تركمانستان لن يكون خصماً سهلاً، وعملنا على تحسين بعض جوانب اللعب».وعن الأداء أمام عمان في الجولة الأولى، قال: «جودة اللعب تعتمد على كيفية المشاهدة وتحليل المباراة، ويختلف الأمر من شخص إلى آخر، ونحن سعداء بالفوز».

وأضاف: «شاهدت مباراة اليابان وتركمانستان، والأخيرة قدّمت مباراة جيدة، ولكن رؤية الفريق على أرض الملعب أمر مختلف، وهو فريق منظم جداً، ولكل فريق أسلوبه الخاص به».

هوجاغليديو: ثقتنا لم تهتز

قال يازغولي هوجاغليديو مدرب منتخب تركمانستان، إن فريقه تنتظره مواجهة صعبة اليوم أمام أوزباكستان، والطموح تحقيق الفوز، للحفاظ على فرصة التأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا، وقال: «بالطبع منحنا أداؤنا أمام اليابان في الجولة الأولى، الثقة رغم الخسارة، والتي تسببت فيها أخطاء صغيرة، ونحاول عدم تكرارها اليوم، وما تزال لدينا الفرصة، ومباراتان مقبلتان، وأي نتيجة إيجابية ستعطينا تعزيزاً ودافعاً».

وأضاف: «لست متفاجئاً من الخسارة في المباراة الأولى، لأنها بالتأكيد دائماً ما تكون الأصعب لأي فريق، ونأمل في المستقبل أن نكون من المنتخبات الرائدة في آسيا الوسطى، وخسارتنا في 2004، مجرد تاريخ ولا نسعى إلى الثأر الآن».

أوزبكستان يفقد كريمتس

يفتقد منتخب أوزبكستان، جهود مدافعه إيغور كريمتس، عندما يلتقي منتخب تركمنستان مساء اليوم، بسبب الإيقاف، ولا يتوقع أن يتأثر المنتخب الأوزبكي كثيراً بغياب مدافعه، مع وجود أكثر من بديل قادر على تعويض غيابه.وعمل كوبر مدرب منتخب أوزبكستان، خلال الأيام الماضية، على تجهيز المدافع البديل، والذي يلعب في نادي باختاكور الأوزبكي، مع انتقادات حادة لطريقة المدرب الدفاعية، ومطالبة الكثيرين له بالأداء الهجومي.

وكان كريمتس (26 سنة)، قد طرد في الوقت بدل الضائع من مباراة أوزبكستان وسلطنة عمان في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، والتي انتهت بفوز أوزبكستان 2-1.