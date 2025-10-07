طيران الإمارات تفتتح «مركز التميز في الضيافة»

أعلنت طيران الإمارات عن افتتاح مركز التميز في الضيافة التابع للناقلة ، وهو منشأة تدريبية جديدة على مستوى عالمي في دبي، مخصصة لتوفير تجربة تدريب راقية لنحو 25 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة، تركّز على ترسيخ معايير التميز في فنون الضيافة.

واستثمرت طيران الإمارات في المنشأة الجديدة وبرنامجها التدريبي نحو 30 مليون درهم (8 ملايين دولار)، وتضم مطعماً وصالة رحبة تتسع لنحو 170 ضيفاً، إلى جانب مطابخ عرض فاخرة وثمانية فصول دراسية مجهّزة بأحدث التقنيات.

ومن المقرر تدريب أكثر من 10 آلاف من أفراد أطقم الضيافة في هذه المنشأة بنهاية العام الجاري.

ويُعد مركز التميز في الضيافة التابع ل طيران الإمارات ، منصةً لتدريب نخبة من الكوادر على تقديم خدمات راقية مستوحاة من معايير المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، تشمل أساليب تقديم الطعام الفاخر، والتفاعل المتميز مع الضيوف، وفنون الخدمة الرفيعة.

وفي عام 2020، بدأت طيران الإمارات شراكة مع كلية لوزان الفندقية في سويسرا، إحدى أبرز كليات إدارة الضيافة في العالم، لوضع استراتيجية جديدة لترسيخ مفهوم الضيافة الراقية، والتي أثمرت عن نجاح كبير.

ويجسّد مركز التميز الجديد هذه الاستراتيجية، مُلهماً أفراد أطقم الضيافة لتطبيق الركائز الأربع التي تقوم عليها تجربة الضيافة في طيران الإمارات وهي: التميز، والاهتمام، والابتكار، والشغف.

وقال توماس ناي، نائب رئيس أول دائرة خدمات الضيافة في طيران الإمارات : «تواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر بـ«تميّز دائم» والتي نعد بها عملاءنا، وقد استثمرنا في أعلى مستويات التدريب على الضيافة الفاخرة لتمكين أطقم الضيافة من فهم احتياجات عملائنا وتقديم لحظات استثنائية لا تُنسى.

ويسعدنا أن نتيح لطاقمنا تجربة تدريب غامرة يعيشوا فيها الأجواء التي تجسّد جوهر ضيافة طيران الإمارات المتميزة، وإعداد أطقم ضيافة بمعايير عالمية».

ويرتقي مركز التميز في الضيافة التابع ل طيران الإمارات بمفاهيم التدريب إلى آفاق جديدة، إذ يقدّم مجموعة واسعة من البرامج والخدمات المصممة لتعزيز مهارات أفراد الضيافة. وتشمل البرامج تدريب الموظفين الجدد إلى جانب إجراءات تدريبية دورية لأطقم الضيافة خلال مسيرتهم المهنية.

ويوفر مركز طيران الإمارات الجديد برامج تدريبية متكاملة تعكس مستوى الاستثمار والدقة التي تعتمدها الناقلة في إعداد أطقمها، تشمل تجارب طعام راقية يعيش خلالها أفراد الطاقم دور الضيوف لتذوق أطباق من الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإشراف مدربي الضيافة الرئيسيين، إلى جانب جلسات طهي متخصصة يتعلمون فيها فنون إعداد وتقديم الأطباق بمستوى المطاعم العالمية.

كما يقدّم برنامج «فن الخدمة» تدريباً متقدماً يركّز على مهارات التواصل والذكاء العاطفي، ويتعمق في جوهر الضيافة الراقية بوصفها حواراً إنسانياً يقوم على الفطنة، والاهتمام، وتخصيص التجربة لكل ضيف.

ويُعد مركز التميز في الضيافة أحدث إضافة إلى منظومة المرافق التدريبية المتطورة ل طيران الإمارات . وكانت الناقلة قد افتتحت في وقت سابق من هذا العام منطقة أطقم الضيافة في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بدبي.

ويضم طاقم طيران الإمارات أفراداً من أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة. ويبلغ عدد أفراد أطقم الضيافة حالياً نحو 25 ألفاً، جميعهم تلقوا تدريبهم في مركز تدريب طيران الإمارات في دبي.

ويمتد البرنامج الأساسي لمدة ثمانية أسابيع ويغطي مختلف جوانب العمل، بما في ذلك الاندماج المؤسسي، وإجراءات السلامة والطوارئ، وإدارة موارد الطاقم، والإسعافات الطبية، وأمن الطيران، ومعايير المظهر والزي، وتدريب الضيافة والخدمة.