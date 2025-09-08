طيران الإمارات توفر الدرجة السياحية الممتازة على جميع طائراتها A380 إلى نيويورك

أعلنت طيران الإمارات، عن تسيير جميع رحلاتها إلى مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، بطائرات A380، بتقسيم الأربع درجات للمقصورات، مع إضافة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز.

وستتوفر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة اليومية المباشرة «إي كيه 201» و«إي كيه 202» بين دبي ونيويورك، من أول ديسمبر، كما ستتوفر على الرحلات اليومية الأخرى «ئي كيه 205» و«ئي كيه 206» عبر ميلانو، من 10 نوفمبر. وسيتمكّن المسافرون بين دبي وميلانو من حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلتين يومياً، بما في ذلك الرحلة الأخرى «إي كيه 91» و«إي كيه 92».

وتتكامل هذه التحديثات الجديدة على خط دبي - نيويورك، مع الرحلتين اليوميتين «ئي كيه 203» و«إي كيه 204»، التي تتضمن بالفعل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، ما يمنح المسافرين مستويات استثنائية من الراحة على الرحلات الطويلة.

وأصبح بإمكان العملاء حجز تذاكر الدرجة السياحية الممتازة عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، أو عبر تطبيق طيران الإمارات، أو متاجر طيران الإمارات، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.

وسيتم تشغيل طائرات الإيرباص A380، بتقسيم الأربع درجات على الرحلات «إي كيه 201/202» و«ئي كيه 205/206»، حيث ستضم المقصورات الأربع: الدرجة الأولى، درجة الأعمال، الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتمنح العملاء خيارات أوسع، سواء للسفر بغرض العمل أو الترفيه.

وبحلول مارس 2026، ستتوسع طيران الإمارات في تقديم مقصورات الدرجة السياحية الممتازة على أسطولها من طائرات الإيرباص A380 وA350 والبوينغ 777، إلى 68 وجهة حول العالم، ما يؤكد التزام الناقلة بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة للعملاء على متن الطائرة، مع إضافة مزيد من خيارات السفر الفاخرة، والاتساق في الخدمة عبر مختلف الأسواق.

وأصبحت أحدث مقصورات طيران الإمارات على طائرات الإيرباص A380، ذات الأربع درجات، متاحة الآن على عدد من الوجهات الرئيسة في أستراليا وآسيا، بما في ذلك سيدني، وسنغافورة، وأوساكا، ومومباي، وبنغالور، وغيرها.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في مقدم الطابق الرئيس في طائرة الإيرباص A380، بتقسيم الأربع درجات، وتضم 56 مقعداً، بتوزيع 2-4-2 للمقاعد، ويوفر كل مقعد مساحة رحبة، من حيث المسافة والعرض للعمل والاسترخاء، إلى جانب مزايا مخصصة، مثل منافذ شحن مدمجة، وطاولة جانبية للمشروبات. وتكتمل التجربة على متن الطائرة بخدمات مختارة بعناية، تشمل أطقم راقية للرحلات، وقائمة مأكولات خاصة.