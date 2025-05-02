«طيران الإمارات» تستهدف توظيف 1500 طيار خلال عامين

احتفت «طيران الإمارات» بطياريها ومجتمع الطيران حول العالم في اليوم العالمي للطيارين، وجدّدت الناقلة التزامها باستقطاب أكثر من 1500 طيار جديد خلال العامين المقبلين. وتبني طيران الإمارات على نجاح برنامج القيادة المعجل الذي يُسرّع انتقال مساعدي الطيار إلى رتبة كابتن طائرة، حيث يوشك أكثر من 80 طياراً حالياً على إتمام هذه الترقية.

ويشغّل طيارو الناقلة أسطول طائراتها الذي يعد من بين الأحدث في العالم، المكوّن من 261 طائرة، جميعها عريضة البدن، من طراز الإيرباص A380 والبوينغ 777، بالإضافة إلى أحدث إضافة لأسطوله طائرة A350 الجديدة، وتُسيّر هذه الطائرات رحلات إلى أكثر من 148 وجهة عبر ست قارات.

وتماشياً مع استراتيجيتها الطموحة للنمو، تركز طيران الإمارات على توظيف طيارين ذوي خبرة عبر أحد برامجها الأربعة، وهي التوظيف المباشر للقباطنة، وبرنامج القيادة المعجل، ومساعدو الطيارين الذين يحملون رخصة نوع طائرة، ومساعدو الطيارين غير المرخّصين على نوع معين، وسينضم الموظفون الجدد إلى مجتمع يضم أكثر من 4600 طيار.

من ناحية أخرى، وقعت طيران الإمارات 4 مذكرات تفاهم جديدة على هامش معرض سوق السفر العربي مع كل من وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر، ومجموعة «صن جروب» متعددة القطاعات ومقرها فيتنام، والمنظمة الوطنية للسياحة اليونانية، وهيئة السياحة في منطقة المضائق النرويجية «فيورد نورواي»، لدعم تدفقات السياحة الوافدة من أسواق رئيسية عبر شبكة طيران الإمارات العالمية.

وستقوم طيران الإمارات بالترويج لمدغشقر في الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها عبر تنفيذ حملات إعلانية مشتركة، وتنشيط شبكة منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر لدفع حركة السياحة الوافدة، كما ستعمل طيران الإمارات ووزارة السياحة والحرف اليدوية على تنظيم رحلات تعريفية مشتركة إلى مدغشقر لعرض مقوماتها السياحية أمام الأسواق العالمية الرئيسية، إلى جانب دعم تطوير فرص الأعمال والتجارة عبر قدرات الشحن التي توفرها الناقلة.

ووقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة «صن جروب» متعددة القطاعات، ومقرها في فيتنام، لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى فيتنام وزيادة أعداد المسافرين من خلال تعزيز الجهود المشتركة.

وجددت طيران الإمارات مذكرة التفاهم مع المنظمة الوطنية للسياحة اليونانية، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالترويج لليونان وجهة سياحية رائدة على مدار العام عبر شبكتها العالمية. كما ستتعاون طيران الإمارات مع هيئة السياحة في منطقة المضائق النرويجية «فيورد نورواي» لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى غرب النرويج.