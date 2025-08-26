طيران الإمارات توسع نطاق الدرجة السياحية الممتازة إلى 4 وجهات جديدة

تعتزم طيران الإمارات توسيع نطاق الدرجة السياحية الممتازة لتشمل 4 مدن في الشرق الأوسط وغرب آسيا على متن طائراتها الجديدة الإيرباص A350، بالإضافة إلى طائراتها المحدثة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777.

وستتاح مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال الجديدة على المزيد من الرحلات من وإلى عمّان، ومومباي، ومسقط، والبحرين، لتوفر فرصة أكبر للعملاء لتجربة المنتجات المتميزة التي تشتهر بها طيران الإمارات على متن الطائرة، بالإضافة إلى تجربة سلسة ومتناسقة على رحلات الربط عبر دبي إلى وجهات تخدمها أيضاً طائرات الإيرباص A350 الجديدة والبوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة.

وتعتزم طيران الإمارات تشغيل طائراتها المحدثة والجديدة على النحو التالي:

· عمّان: اعتباراً من 26 أكتوبر 2025، على متن طائرة الإيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات على متن الرحلتين اليوميتين "ئي كيه 903" و"ئي كيه 904".

· مومباي: اعتباراً من 26 أكتوبر 2025 على متن طائرة البوينج 777 المحدثة عبر 22 رحلة أسبوعياً على متن الرحلتين "ئي كيه 504" و"ئي كيه 505".

· مسقط: اعتباراً من 30 أكتوبر 2025 على متن طائرتها الجديدة الإيرباص A350 عبر الرحلتين "ئي كيه 862" و"ئي كيه 863" أيام الخميس والسبت لتتيح لعملائها تجربة الطائرة الجديدة على جميع رحلاتها التسع الأسبوعية إلى مسقط.

· البحرين: اعتباراً من 4 ديسمبر 2025، ستضيف طيران الإمارات طائرتها البوينج 777 المحدثة إلى البحرين عبر الرحلتين "ئي كيه 833" و"ئي كيه 834" أيام الخميس.

تُعزز هذه الإضافات من توافر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على أكثر من 635 رحلة أسبوعياً ضمن شبكة طيران الإمارات. ومع حلول فصل الشتاء، ستخدم الناقلة 68 مدينة بالدرجة السياحية الممتازة، منها 36 مدينة ستُقدَّم رحلاتها بالكامل بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة.

ومع تزايد الطلب على السفر المتميز، تعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بشكل استراتيجي، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 2 مليون مقعد بحلول نهاية عام 2025. وتوفر الناقلة حالياً أكثر من 1.8 مليون مقعد ضمن هذه الدرجة على مستوى شبكة وجهاتها.

ويعد برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطول طائراتها، هو أحد أكبر برامج التحديث في صناعة الطيران، حيث يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة. وحتى الآن، أكملت الناقلة تحديث 67 طائرة ضمن خطة تشمل 219 طائرة، منها 110 طائرة من طراز الإيرباص A380 و109 طائرة بوينج 777. كما تشغّل الناقلة حالياً 9 طائرات جديدة من طراز الإيرباص A350 على 15 وجهة.