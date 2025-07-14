طيران الإمارات أكثر العلامات التجارية الموصى بها عالمياً في 2025

تصدرت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، قائمة YouGov لأفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025، ما يجسد مكانة الناقلة وسمعتها الرفيعة بين المسافرين، مع نجاحها في تلبية وعدها الراسخ بالسفر بـ«تميز دائم».

وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي حازت على هذه المرتبة ضمن قائمة YouGov لأفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها، والتي تقيس نسبة عملاء العلامات التجارية الذين يوصون بها لأقربائهم وأصدقائهم وزملائهم، حيث حققت طيران الإمارات نسبة 88.4% لتتصدر القائمة هذا العام بفارق كبير عن أقرب علامة تجارية، كما كانت الناقلة الوحيدة ضمن القائمة التي تضم نخبة من أبرز وأشهر العلامات التجارية العالمية.

وقد استند التصنيف الذي أعدته YouGov إلى استطلاع لآراء أكثر من مليون شخص في 28 سوقاً حول العالم، مع تتبع أداء العلامة التجارية يومياً على مدى الفترة بين 1 يونيو 2024 و31 مايو 2025، حيث تم تجميع درجات التوصية الإيجابية لكل علامة تجارية عالمية لتحديد أفضل 10 علامات تجارية وترجيحها حسب حجم قاعدة عملاء العلامة التجارية بكل سوق.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يؤكد هذا التقدير الرفيع متانة العلاقة الوثيقة التي بنيناها مع عملائنا في جميع أنحاء العالم ومدى ولائهم وثقتهم بنا ليس فقط لنقلهم إلى وجهاتهم، ولكن للقيام بذلك بتميز وعناية وموثوقية عالية. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير تجربتنا الاستثنائية بالفعل وترسيخ معايير متفوقة جديدة في السفر لضمان أن تظل طيران الإمارات على الدوام علامة تجارية متميزة يفخر عملاؤها بالتوصية بها».

ويجسد هذا التقدير المكانة الرفيعة التي باتت تتمتع بها طيران الإمارات وشعبيتها العالمية المتنامية، بفضل التزامها المستمر بوضع العملاء في صميم مختلف أنشطتها وعملياتها، وحرصها على توفير تجربة لا تُنسى في كل مرة، من خلال الاستثمار المكثف والمستمر في تقديم أرقى المنتجات والخدمات وأكثرها تميزاً، لضمان توفير تجربة سفر عالمية المستوى في الأجواء وعلى الأرض.

وكانت طيران الإمارات قد واصلت في النصف الأول من عام 2025، تعزيز خدماتها ومنتجاتها، حيث وسّعت شبكة رحلاتها العالمية بإطلاق رحلات إلى ثلاث وجهات جديدة (هي شينزن في الصين، دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا، ومن المقرر أيضاً تدشين رحلات إلى هانغتشو في الصين)؛ كما افتتحت الناقلة تسعة متاجر سفر في آسيا وأفريقيا وأوروبا بعد إعادة تصميمها ؛ وشغلت أحدث طراز من طائراتها وهي طائرات الإيرباص A350، على رحلاتها إلى 10 وجهات؛ وحصلت على لقب أول ناقلة جوية معتمدة للتوحد في العالم، محققةً تقدماً ملحوظاً في رحلتها لجعل السفر في متناول الجميع.

وبحلول ديسمبر 2025، ستقدم الناقلة خدماتها إلى أكثر من 70 مدينة (أو من ما يقرب من 50% من شبكة رحلاتها) بطائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة والمجهزة بأحدث التصميمات الداخلية إلى جانب طائرات الإيرباص A350، كما ستوفر أكثر من مليوني مقعد في الدرجة السياحية الممتازة، ما يتيح لمزيد من المسافرين التمتع بأحدث جيل من تجربة طيران الإمارات للسفر المتميز.

وكانت طيران الإمارات قد حازت على تقدير YouGov كأكثر علامة تجارية مُوصى بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيفات 2024 بنتيجة 92.6. كما سجلت الناقلة مركز الصدارة في قائمة «أكثر العملاء رضا بين المسافرين الأمريكيين» ضمن استطلاع YouGov لشركات الطيران الأمريكية لعام 2024، وكانت من بين أفضل 10 ناقلات جوية بحسب جيلي الألفية وزد في الولايات المتحدة.

وتعد «YouGov» شركة دولية متخصصة في أبحاث وتحليلات البيانات عبر الإنترنت، وهي تحتل مكانة رائدة في أبحاث السوق واستطلاعات اهتمامات المستهلكين المحايدة.