شراكات «طيران الإمارات» تغطي 1750 مدينة حول العالم

عززت «طيران الإمارات» خلال العام الماضي نطاق وصولها العالمي، عبر توسيع عدد المدن المتاحة خارج شبكتها المباشرة، ليصل إلى 1750 مدينة حول العالم.

وأسهم هذا التوسع في تمكين أكثر من 72.62 ألف مسافر أسبوعياً من مواصلة رحلاتهم بسلاسة، من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة مع شركاء الناقلة.

وتقدم «طيران الإمارات» مجموعة متنوعة من خيارات السفر الإضافية، عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، والتي تصل إلى 164 شراكة، تتضمن 33 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة إنترلاين، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تصلها الناقلة، وتوفير المزيد من رحلات المتابعة للمسافرين، وتسهيل السفر بتذكرة واحدة، والنقل الميسر للأمتعة، كما تتيح للعملاء الاستمتاع بمزايا المسافر الدائم، والوصول إلى الصالات الخاصة، والعديد من المزايا التي تضمن تجربة سفر سلسة في كل نقطة اتصال.

وواصلت شبكة شركاء «طيران الإمارات» العالمية، منذ توقيعها أول اتفاقية إنترلاين، النمو بشكل كبير عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي آسيا، تعكف «طيران الإمارات» على تعزيز شبكتها الآسيوية الواسعة، من خلال العديد من الشراكات، لتصل إلى أكثر من 500 مدينة شهيرة، بينما وفرت شراكات «طيران الإمارات» لعملائها خيارات الوصول إلى 380 مدينة في أوروبا، و375 مدينة في الأمريكتين، و230 مدينة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 210 مدن في أفريقيا، و85 مدينة في أسترالاسيا.

وتعد شراكة «طيران الإمارات» الواسعة مع «فلاي دبي» مثالاً استثنائياً على كيفية تحقيق التعاون المشترك لرحلات أكثر سلاسة، وتوفير مزايا أكثر للعملاء، حيث يمكن للعملاء الوصول إلى أكثر من 225 وجهة عبر الشبكة المشتركة في 100 دولة، مع 275 رحلة رمز مشترك في المتوسط يومياً.

ونقلت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أكثر من 19 مليون مسافر عبر الشبكة المشتركة، منذ توقيع اتفاقية الشراكة بينهما قبل 7 أعوام.

وعلى الرغم من أن استراتيجية «طيران الإمارات» كانت تركز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك، تساعد على توسيع وجودها عالمياً، وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة.

وسوف تواصل «طيران الإمارات» تطوير استراتيجيتها للشراكة، من خلال توسيع العديد من شراكات الإنترلاين، لتصبح اتفاقيات رمز مشترك كاملة، وتعزيز اتفاقيات الرمز المشترك القائمة، لإضافة المزيد إلى شبكة خطوطها الرائدة على مستوى الصناعة العالمية.

وتوفر هذه الشراكات للمسافرين مزايا كبيرة، تشمل تذاكر موحدة للرحلات المتعددة، وتحويل الأمتعة تلقائياً بين الرحلات، إلى جانب الاستفادة من مزايا برامج الولاء، والدخول إلى صالات كبار الشخصيات، ما يضمن تجربة سفر متكاملة ومريحة عند كل نقطة اتصال.

وفي خطوة نوعية على صعيد النقل المتعدد الوسائط، أصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة كاملة الخدمات في العالم، تعقد شراكة مع شركة تنقّل جوي، لتوفر رحلات مروحية بين نيس وموناكو على تذكرة واحدة، ما يعكس رؤية الشركة في تقديم حلول تنقّل متقدمة ومترابطة، كما أبرمت الشركة شراكات مع أربع شبكات سكك حديدية أوروبية، ما يتيح للمسافرين التنقل بسرعة وسلاسة من الطائرة إلى القطار، والوصول إلى مدن أوروبية عديدة باستخدام تذكرة موحدة.

ويعكس التوسع الاستراتيجي في الشراكات، التزام «طيران الإمارات» بتقديم تجربة سفر عالمية متكاملة، ويعزز موقعها كمشغل رئيس في قطاع النقل الجوي العالمي.

ويأتي هذا التوجه، في سياق النمو المتسارع الذي تشهده الشركة، مدعوماً بزيادة الطلب على السفر والشحن، والتوسع المستمر في الوجهات والأسطول، بما في ذلك إضافة طائرات جديدة، مثل «إيرباص A350»، وتوسيع برنامج التحديث الشامل للأسطول.

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