1.63 مليار درهم قيمة علامة الاستدامة لـ«طيران الإمارات»

حققت «طيران الإمارات» إنجازاً جديداً يعزز مكانتها العالمية، بعدما تصدرت شركات الطيران العربية ضمن «مؤشر تصورات الاستدامة 2025» الصادر عن «براند فاينانس»، مسجلة قيمة تقديرية بلغت 1.63 مليار درهم، الأمر الذي يعكس نجاح الناقلة في تحويل التزامها البيئي والاجتماعي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، في وقت تتزايد فيه أهمية الاستدامة كعامل حاسم في بناء الثقة وتعزيز تنافسية العلامات التجارية العالمية.

وجاءت «طيران الإمارات» في المركز الأول عالمياً خارج أسواق الولايات المتحدة، والرابعة على مستوى العالم، ضمن تصنيف شركات الطيران الأعلى قيمة من حيث التصورات المرتبطة بالاستدامة، ما يعكس مكانتها الريادية والتزامها المتنامي بممارسات الطيران المستدام.

وأظهرت المبادرات الشاملة التي تنتهجها «طيران الإمارات» حرصها على دمج الاستدامة في جميع جوانب عملها من الوقود إلى التشغيل، والمعدات الأرضية، والتموين. ومع استمرارها في الاستثمار بالبحث والتطوير، تواصل «طيران الإمارات» السير نحو قطاع طيران أكثر أماناً وأقل تأثيراً في البيئة في السنوات المقبلة.

ويعكس هذا الأداء القوي لـ«طيران الإمارات» جهودها المتواصلة في خفض البصمة الكربونية، واعتماد أساطيل حديثة وفعالة في استهلاك الوقود، إلى جانب مبادراتها الاجتماعية، مثل دعم المجتمعات المحلية، وتبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسي.

وتمتلك «طيران الإمارات» نظاماً قوياً لمراقبة الوقود وتستخدم تحليلات البيانات المتقدمة لتحسين كميات الوقود المحمولة ومياه الشرب وتحميل الطائرات، وتدعم الناقلة المبادرات التي تعزز استخدام وقود الطائرات المستدام والتي ترتبط بفعالية بمجال صناعة وقود الطائرات المستدام سريع التطور.

وفي يناير 2023، أكملت طيران الإمارات رحلة تجريبية بإحدى طائراتها من طراز «بوينغ 777 300ER» التي تم تشغيلها باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% في محرك واحد، واكتسبت هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أهمية بارزة، وأسهمت في جمع البيانات الخاصة بالصناعة والاستفادة من الجهود المبذولة لتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المستقبل.

وكشف المؤشر أيضاً أن شركات الطيران، رغم مواجهتها تحديات تشغيلية وبيئية ضخمة، بدأت تحصد ثمار توجهاتها نحو استراتيجيات أكثر استدامة، حيث تزايدت أهمية الاستدامة لدى العملاء والشركاء في اختيار خطوط الطيران التي يتعاملون معها.