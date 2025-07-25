طيران الإمارات تحصد جائزة «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» لعام 2025

حصدت طيران الإمارات مجدداً لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى»، ضمن جوائز «تليغراف ترافل 2025»، بعد تصويت أكثر من 20 ألف قارئ لصالحها، تقديراً لمنتجاتها العالمية، وخدماتها الاستثنائية.

وتجارب السفر التي لا مثيل لها، وأقيم حفل الجوائز في فندق «بومبادور كافيه رويال» بلندن، حيث تسلمت هيلين برين، مديرة مبيعات السفر الترفيهي في طيران الإمارات بالمملكة المتحدة، الجائزة بالنيابة عن الناقلة.

وتواصل طيران الإمارات الحفاظ على مكانتها خياراً أول للمسافرين حول العالم، حيث تصدرت في وقت سابق هذا الشهر قائمة «يوغوف لأفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025»، وكانت الناقلة الجوية الوحيدة ضمن هذه القائمة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية واصلت «تليغراف ترافل» تكريم طيران الإمارات، إذ حصلت على لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» في عامي 2023 و2025.

كما نالت في عام 2024 لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم»، متصدرة قائمة تضم 90 ناقلة جوية دولية، بناء على دراسة شاملة لتجارب المسافرين وفق أكثر من 30 معياراً تشمل دقة المواعيد، وسياسات الأمتعة، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وحداثة الأسطول، وقيمة برنامج الولاء، وجودة الوجبات على متن الطائرة.

وتحافظ الناقلة على مكانتها الرائدة بفضل شبكتها الواسعة ومنتجاتها المبتكرة. وخلال العام الماضي وسعت الناقلة شبكتها بإطلاق 5 وجهات تشمل: شينزن، دا نانغ، سيام ريب، دمشق، وستطلق هانغتشو يوم 30 يوليو.

كما شغلت أحدث طائرتها إيرباص A350 إلى 10 وجهات عالمية منها إدنبرة، ليون، وبولونيا، تصل إلى 17 وجهة بنهاية العام. كما افتتحت الناقلة 9 متاجر سفر بآسيا وأفريقيا وأوروبا، وأكملت تحديث 61 طائرة (31 طائرة إيرباص A380، و30 طائرة بوينج 777)، وذلك ضمن برنامجها لتحديث الأسطول بتكلفة 5 مليارات دولار.

وتشغل «الإمارات» 133 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة تشمل 6 رحلات يومياً بـ A380 إلى مطار لندن هيثرو، و3 رحلات يومياً بـA380 إلى مطار لندن غاتويك، ورحلتين يومياً إلى مطار لندن ستانستيد، و3 رحلات يومياً بـA380 إلى مانشستر، ورحلتين يومياً إلى برمنغهام تتضمن رحلة يومياً ـA380، ورحلة يومية إلى نيوكاسل، ورحلة يومية بــA380 إلى غلاسكو، ورحلة يومياً بـA350 إلى إدنبرة.