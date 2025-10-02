«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توقعان مذكرتي تفاهم مع مالية دبي لدعم «استراتيجية دبي اللانقدية»

ووقّع مذكرتي التفاهم كل من عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، وأحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وذلك بحضور عدد من القيادات العليا في مجموعة الإمارات وفلاي دبي ومالية دبي.

وكانت دبي قد استقبلت أكثر من 18.7 مليون سائح في عام 2024، ويمثل السياح الذين يعتمدون على الدفع النقدي شريحة كبيرة غير مستثمرة بعد، ما يتيح فرصة واعدة لتسريع اعتماد حلول الدفع الرقمية في أوساط السياح، وفتح آفاق واسعة أمام هذا التحول.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تشكل شراكتنا الاستراتيجية مع مالية دبي، فرصة مهمة لتسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمي ضمن منظومة السياحة في الإمارة. ومن شأن توظيف خبراتنا المشتركة وبنيتنا التحتية المتقدمة أن يدعم رؤية دبي لمجتمع غير نقدي ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال هذا التعاون فإننا نعمل على تمكين نموذج للسياحة الرقمية المتكاملة يوفّر تجارب سلسة وغنية للزوار، ويشكّل في الوقت ذاته نموذجاً رائداً يحتذى للمدن العالمية الأخرى، كما أن شبكة وجهاتنا الواسعة ستدعم الترويج لمنظومة دبي اللانقدية على الصعيد الدولي، بما يشجع ملايين الزوار سنوياً على اعتماد الحلول الرقمية الآمنة منذ بداية رحلتهم وعملية حجز التذاكر».

من ناحيته، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن الشراكة مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، «محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية»، مشيراً إلى إسهامها في توسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية لتشمل شريحة واسعة من الزوار والسياح الذين تستقطبهم دبي سنوياً. وقال: «يرسخ تعزيز قنوات الدفع الذكية والآمنة مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة الرقمية والاقتصاد المبتكر، ويعكس التزامنا بتسريع التحول نحو مجتمع لانقدي يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة المالية، ونحن مطمئنون إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقاً جديدة لتبني حلول مالية متطورة، تسهم دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة».

ومن جانبه، قال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «تعكس شراكتنا مع مالية دبي حرصنا على دفع استراتيجية دبي اللانقدية نحو آفاق أوسع، انطلاقاً من التزام «فلاي دبي» الراسخ بتبني الحلول الرقمية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة تعزيز تجربة السفر لملايين الزوار الدوليين الذين يختارون دبي سنوياً، فيما سيسهم تبسيط المدفوعات الرقمية وجعلها أكثر أماناً وسهولة، في تحقيق راحة أكبر لعملائنا، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي ومحركاً للنمو الاقتصادي».

من جانبها، أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أهمية الدور الذي تلعبه «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في صناعة التغيير بقطاع السفر في إمارة دبي، مشيرة إلى أن الشراكة بين الناقلتين وحكومة دبي «تعكس التزام جميع الأطراف بتبني الحلول المالية المبتكرة»، وشددت على أن توسعة نطاق المدفوعات الرقمية للزوار والسياح يثري تجربة السياحة الذكية، ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإمارة. وأضافت: «نحرص على إتاحة بيئة مالية سلسة وآمنة للجميع، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي طويل الأمد لدبي».

ترتكز هذه الشراكة على الروابط القوية التي تجمع مالية دبي بالجهات الحكومية، وعلى الخبرات الواسعة لكل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في مجال المدفوعات الرقمية، حيث يتم إنجاز جزء كبير من عملياتهما حول العالم عبر القنوات الرقمية. كما تتيح «طيران الإمارات» لعملائها 14 بوابة دفع متنوعة، فيما يشكل برنامج الولاء «سكاي واردز» المشترك بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، منظومة رقمية متكاملة لاكتساب المكافآت واستبدالها.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون عبر عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وأفضل الممارسات في حلول الدفع غير النقدي ضمن منظومة السفر والسياحة. كما ستبحث الناقلتان مع مالية دبي في فرص عقد ورش وجلسات تدريبية، وتقييم اتجاهات اعتماد المدفوعات لدعم جهود التخطيط الاستراتيجي.

وسيركز التعاون على السياح والمسافرين القادمين إلى دبي عبر تطوير مبادرات تعزز تجربة الدفع الرقمي وتوسع نطاقها لتكون أكثر شمولاً. كما ستدرس الناقلتان والدائرة إطلاق حملات تسويقية مشتركة لتعزيز وعي الزوار بالمدفوعات الرقمية، وتقديم حوافز تشجع على اعتمادها، بالإضافة إلى توفير حلول متنوعة مثل الدفع اللاتلامسي.

وأُطلقت استراتيجية دبي اللانقدية العام الماضي بهدف الوصول بنسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من إجمالي المعاملات المالية بنهاية عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بأكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة. وتُعد الاستراتيجية جزءاً من أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ الابتكار والتنافسية في قطاع التكنولوجيا المالية، مع التركيز على توفير تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة في مختلف القطاعات.