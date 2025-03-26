«طيران الإمارات» تدشن منطقة جديدة لطواقم الضيافة في دبي

دشنت طيران الإمارات منطقة جديدة مخصصة لأفراد طواقم الضيافة في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي، وذلك في إطار مساعيها الدائمة لتوظيف وتأهيل أطقم ضيافة عالمية المستوى، وتوفير بيئة عمل مثالية لها.

ويمتاز مقر طواقم الضيافة في طيران الإمارات بتصميم عصري مفتوح، وتحتضن المنطقة مجموعة متكاملة من الخدمات، مثل ورش العمل التعليمية ومناطق لتقنية المعلومات والدعم.

ومركز للتجميل والعناية الصحية، وصالة تفاعلية، والعديد من الخدمات الأخرى المصممة خصيصاً لخدمة أفراد طواقم الضيافة، وتستقبل أفراد الأطقم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

واستغرق تطوير هذه المنطقة المبتكرة والفريدة من نوعها 9 شهور، وبكلفة استثمارية وصلت إلى 3 ملايين درهم، وهي تستهدف توفير منطقة متميزة لأفراد طواقم الضيافة للاسترخاء والراحة أثناء إعداد تقارير الرحلات. وتضم هذه المنطقة التي تتسع لما يصل إلى 200 من أفراد طواقم الضيافة في وقت واحد، 7 أجزاء وخدمات مختلفة.

في سياق آخر، أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق طائراتها البوينج 777 المحدثة إلى ثماني مدن جديدة ضمن شبكة وجهاتها، في إطار برنامجها المستمر في تحديث طائراتها، والذي يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة. وتهدف طيران الإمارات إلى تشغيل أسطولها المحدث من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 إلى 44 وجهة بحلول سبتمبر المقبل.