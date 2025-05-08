"طيران الإمارات" تمنح موظفيها مكافأة 22 أسبوعاً

منحت مجموعة طيران الإمارات موظفيها مكافأة تمثل 22 أسبوعاً بعد الأرباح القياسية للسنة المالية 2024-2025.

وأصدرت مجموعة الإمارات اليوم تقريرها المالي للسنة المالية 2024-2025، مُسجّلةً مستويات قياسية جديدة في صافي الأرباح، الإيرادات، الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والأرصدة النقدية.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مكانة مجموعة الإمارات كأكثر مجموعات الطيران ربحية في العالم خلال فترة التقرير 2024-2025، فيما حققت طيران الإمارات أفضل نتائج مالية في تاريخها، لتصبح الناقلة الجوية الأكثر ربحية عالمياً.

وسجّلت كل من طيران الإمارات ودناتا إيرادات قياسية خلال العام 2024-2025، في ظل مواصلة المجموعة توسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي والمتنامي من العملاء على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة.

وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، سجّلت مجموعة الإمارات النتائج التالية:

· أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.7 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، بنمو قدره 18% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

· إيرادات قياسية بلغت 145.4 مليار درهم (39.6 مليار دولار)، بنمو قدره 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

· أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 53.4 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، بنمو 13% عن السنة المالية السابقة.

· أعلى مستوى للأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في تاريخ المجموعة، بلغت 42.2 مليار درهم (11.5 مليار دولار)، بنمو 6% عن السنة المالية السابقة، ما يعكس متانة الأداء التشغيلي.

ورسخت طيران الإمارات مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجلت:

· أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 21.2 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، بنمو قدره 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

· إيرادات قياسية بلغت 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

· أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 49.7 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، بنمو قدره 16% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

وحققت دناتا نمواً وأداءً قوياً عبر وحدات أعمالها المختلفة، حيث سجّلت:

· أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 1.6 مليار درهم (430 مليون دولار)، بنمو نسبته 2% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

· إيرادات قياسية بلغت 21.1 مليار درهم (5.8 مليارات دولار أمريكي)، بنمو قدره 10% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

· أرصدة نقدية قوية بلغت 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار).

كما أعلنت المجموعة عن توزيع 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) حصة المالكين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتعتبر هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم إقرارها في العام 2023، على مجموعة الإمارات. وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار).