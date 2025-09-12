طيران الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية في تجربة السفر

حصدت طيران الإمارات، أمس، اثنتين من جوائز «أبيكس» المرموقة خلال معرض APEX/IFSA في لونغ بيتش، كاليفورنيا، حيث فازت بجائزة أفضل ترفيه جوي عالمي لعام 2026 عن نظامها للترفيه الجوي ice، وجائزة أرقى ناقلة جوية عالمية World Class Airline لعام 2026 عن منتجاتها وخدماتها.

ومن بين أكثر من 600 ناقلة جوية حول العالم، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل ترفيه جوي عالمي لعام 2026 بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر موثّق.

ويُعد نظام ice أكبر مكتبة وسائط ترفيهية في الأجواء، حيث يوفّر أكثر من 6500 قناة منوعة من المحتوى ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 2000 فيلم، و650 مسلسلاً تلفزيونياً، وأكثر من 4000 ساعة من الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية بـ 40 لغة. كما يعرض محتوى حصرياً من منصات عالمية مثل: HBO Max، Disney+، Paramount+، Food Network، CBeebies، Discovery+، BBC، Bloomberg Originals، Shahid، BBC Earth، Animal Planet، HGTV،Nickelodeon، وSpotify.

ويتيح النظام أيضاً 5 قنوات تلفزيونية مباشرة تغطي الفعاليات الرياضية، إضافة إلى الأخبار العاجلة، ومواقيت الرحلات، وعرض جوي لمتابعة مسار الطائرة من ارتفاع 40 ألف قدم عبر كاميرات خارجية.

خصائص مبتكرة

كما طيران الإمارات تواصل أيضاً تركيب نظامThales AVANT Up الجديد على أسطول طائرتها الجديدة الإيرباص A350. وبتكلفة استثمارية تجاوزت 350 مليون دولار، يوفر هذا النظام الجيل الجديد من الترفيه الجوي والمزود بخصائص مبتكرة تشمل شاشات Optiq 4K QLED HDR، وقدرة استيعاب محتوى تزيد بثلاثة أضعاف، وخيارات محسّنة للبث التلفزيوني المباشر، وواجهات استخدام مبتكرة وسهلة، بالإضافة إلى تعزيز اتصال الركاب.

وللعام السادس على التوالي، فازت طيران الإمارات بجائزة أرقى ناقلة جوية عالمية World Class Airline التي أُطلقت عام 2021، وذلك عن منتجاتها وخدماتها المتميزة التي تحظى بإعجاب المسافرين حول العالم.

معايير رفيعة

وقد جرى تقييم الناقلة ضمن معايير رفيعة شملت: السلامة والرفاهية، الاستدامة، جودة الخدمة، تجربة الضيوف، المأكولات والمشروبات، نزاهة العلامة التجارية، الضيافة، التخصيص، الراحة، الاتصال، وغيرها. وتُعد هذه الجائزة من أعلى مراتب التقدير، إذ يتم تدقيقها من قبل خبراء القطاع على متن رحلات فعلية وفي أوقات التشغيل الحقيقية.

وتشكل الجائزة دليلاً جديداً على التزام طيران الإمارات بوعدها للعملاء بالسفر بـ«تميز دائم»، وتضاف إلى سلسلة من الجوائز المرموقة التي حصدتها في الأشهر الماضية، فقد حصدت الناقلة لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» ضمن جوائز «تليغراف ترافل 2025»، بعد تصويت أكثر من 20 ألف قارئ لصالحها تقديراً لمنتجاتها العالمية، وخدماتها الاستثنائية، وتجارب السفر التي لا مثيل لها.

وتواصل طيران الإمارات ترسيخ مكانتها كخيار أول للمسافرين حول العالم، حيث تصدرت في وقت سابق هذا الشهر قائمة YouGov أفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025، وكانت الناقلة الجوية الوحيدة ضمن هذه القائمة.