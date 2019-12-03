إرث الأولين.. اعتزاز بالماضي واحتفاء بالمستقبل

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه، وأعربوا عن اعتزازهم وفخرهم وتقديرهم للنهج السديد لسموه في كل ما فيه خير دولة الإمارات ورفعتها ونماؤها ورخاء شعبها.

جاء ذلك خلال حضور سموهم أمس الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 48 للدولة الذي أقيم في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار «إرث الأولين» برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما حضر الاحتفال ضيوف البلاد، السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ورمضان قاديـروف رئيـس جمهورية الشـيشان، وأرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وعدد من ضيوف البلاد.

وسلط الاحتفال الرسمي هذا العام الضوء على الموروث الخالد للأجداد والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال قصص رويت على ضوء القمر وتناولت قيم الشجاعة والإباء والحكمة والصبر والأمل التي تحلى بها الآباء والأجداد والذين ينيرون بموروثهم مسيرة أبناء الوطن نحو التفوق والمستقبل.