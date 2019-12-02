محمد بن زايد يزور عائلة الطفلة عائشة محمد المزروعي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي.

وأعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه والتي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن وخصوصيتها .. شاكرين لسموه هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة إلى نفوسهم خاصة أنها تزامنت مع احتفالات دولتنا بيوم اتحادها.

وتبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد.

#محمد_بن_زايد يزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/N0OTQVq39s — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2019